به گزارش خبرنگار مهر، ابن‌بابویه زمانی گورستانی بسیار تماشایی بود و پر از درخت، بوته و پوشیده شده از سایه‌های طبیعی که درختان بی شمار آن ایجاد کرده بودند.

تعداد درختان گورستان ابن بابویه قبل از اجرای طرح مرمت در ضلغ غربی بنای آرامگاه

برای آن همه مردمی که برای زیارت و سیاحت می آمدند، ابن‌بابویه جای مفرحی بود. آن روزها قبرستان‌ها بخشی بزرگ از طبیعت را در دل خود داشتند و رفتن به این اماکن، پناه بردن به دل طبیعت محسوب می‌شد.

قطع درختان گورستان ابن بابویه بعد از اجرای طرح توسعه شبستان در ضلغ غربی بنای آرامگاه

اکنون گورستان ابن بابویه در طرح توسعه شبستان آرامگاه شیخ صدوق قرار گرفته است. همچنین در کنار اجرای طرح ساماندهی به قبور بسیاری از درختهایی حد فاصل ورودی گورستان تا بقعه شیخ صدوق قطع شده است تا فضای کافی برای شبستان وجود داشته باشد.

بنای بقعه آرامگاه شیخ صدوق بعد از اجرای طرح توسعه شبستان

اجرای این طرح برای بسیاری از شهروندانی که در این مکان اقوام خود را دفن کرده اند، کارشناسان میراث فرهنگی و تهران شناسان ناگوار بوده است.

بنای بقعه آرامگاه شیخ صدوق قبل از اجرای طرح توسعه شبستان

این درحالی است که بر اساس قانون ممنوعیت قطع درختان در محدوده و حریم شهرها قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن بدون اجازه شهرداری‌ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع اعلام شده است.

سوم خردادماه سال 1359 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراهها، معابر، بوستانها، میادین، باغات و محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود تصویب شد.

تعداد درختان گورستان ابن بابویه آنقدر زیاد بود که بنای آرامگاه از راه دور مشخص نبود

براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی 100 هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از 30 اصله باشد و همچنین حبس تعزیری 6 تا سه سال تعیین شده است.

قطع درختان ابن بابویه باعث شده تا از فاصله دور بنای بقعه کاملا مشخص باشد

همچنین در تبصره این قانون آمده است: در صورتی که قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

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گزارش از فاطیما کریمی