اختصاص 12 میلیارد ریال اعتبار برای دادگستری میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قانعی فرد ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب که با حضور رئیس دادگستری استان برگزار شد، گفت: رضایتمندی مردم قطعا بهترین امنیت برای جامعه است.

وی در این جلسه که به بهانه تودیع و معارفه دادستان شهرستان میناب برگزار شد، قوه قضاییه را یکی از مهمترین ارکان جمهوری اسلامی ایران و مظهر اقتدار نظام مقدس و پشتیبان مردم معرفی کرد که مقتدرانه و با روحیه معنوی و الهی، حقوق حقه مردم را محقق وبه آنان می بخشد.

وی عملکرد دستگاه قضایی کشور را پس از حوادث انتخابات 88مثال زدنی عنوان کرد و اظهار داشت این دستگاه با استئانت از پروردگار و تدابیر مقام عظمای ولایت بر این قائله مدیریت کامل داشت.

فرماندار میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور خدمت گزاران مخلص و پاک در دستگاه قضایی کشوربه خصوص در دادگستری میناب، اظهارداشت: دشمنان قسم خورده این مرز و بوم با ایجاد توطئه ودسیسه های متعدد و با عناوین مختلف به دنبال ایجاد چالش در جامعه اسلامی هستند که به شکرانه پروردگار با وجود خدومین مخلص در این دستگاه و دستگاه ها و نهادهای وابسته، هوشیارانه و با بصیرت کامل تمام نقشه های آنان نقشه بر آب شده است.

وی به شرایط ویژه و خاص امنیتی شهرستان میناب اشاره کرد و تلاش دستگاه قضایی و یگانهای امنیتی مستقر در این شهرستان را ضامن برقراری امنیت در این شهرستان جرم خیز عنوان کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان میناب افزود: با وجود همه تلاشها، مشکلاتی هم وجود دارد که همه مسئولان سعی بر حل این مشکلات و مسائل دارند.

وی بیشترین مشکلات موجود را در زندان میناب به علت نداشتن واحد ملاقات شرعی و بند ویژه نسوان عنوان کرد و ادامه داد: احداث و راه اندازی مرکز نگهداری معتادان در منطقه می تواند مانع از افزایش ورودی زندانها شود.

قانعی فرد خواهان استقرار یک ناظر قضایی دائم در اداره زندان میناب برای تسهیل دررسیدگی به مسائل زندانیان و خانواده های آنان شد.

وی تاکید کرد: باید برای زندانیان آزاد شده از بند و حل مشکل اشتغال آنان فکر اساسی کرد.

آمار جرائم در میناب بالاست

قانعی فرد آمار جرائم موجود در دستگاه قضایی میناب را بسیار بالا اعلام کرد و اظهار داشت: از 9ماهه سال جاری مقدار چهار تن انواع مواد مخدر، هشت هزار قوطی مشروبات الکلی و بیش از چهار هزار و 500لیتر سوخت قاچاق از قاچاقچیان و سوداگران مرگ کشف ودر قالب پنج هزار پرونده وارد شبکه دادگستری شهرستان شده است.

وی از اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200میلیون تومان در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای کمک به ادارات زیر مجموعه دستگاه قضایی در شهرستان طی سال جاری خبر داد.

قانعی فرد در ادامه به سفر هیئت دولت به استان هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان میناب به همراه دیگر نقاط استان آمادگی استقبال از سفر ریاست جمهور و هیئت همراه را دارد و همه دستگاه ها برای تحقق این امر تلاش داشته باشند.