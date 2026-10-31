به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هوش مصنوعی OpenAI هدف جذب سرمایه در دور جدید تأمین مالی خود را ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده است؛ تحولی که در شرایط افزایش هزینه‌های توسعه هوش مصنوعی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در این صنعت رخ می‌دهد.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، OpenAI که پیش‌تر به دنبال جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در دور جدید تأمین مالی بود، اکنون هدف خود را به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش داده است. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که ارزش‌گذاری مورد انتظار شرکت نیز در برنامه جدید حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار اعلام شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش هزینه‌های توسعه مدل‌های هوش مصنوعی، تأمین زیرساخت‌های پردازشی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در مراکز داده، از جمله عواملی است که بر روند جذب سرمایه این شرکت تأثیر گذاشته است.

OpenAI برای حفظ جایگاه خود در رقابت جهانی هوش مصنوعی به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد. توسعه مدل‌های پیشرفته، خرید ظرفیت پردازشی و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات هوش مصنوعی، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای این شرکت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

از سوی دیگر، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به بازده اقتصادی پروژه‌های هوش مصنوعی و تردید درباره سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین به درآمد پایدار، تأمین مالی شرکت‌های این حوزه را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که رقابت میان شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها شدت گرفته و شرکت‌هایی مانند Anthropic نیز برای افزایش سهم خود از بازار جهانی هوش مصنوعی تلاش می‌کنند.

کاهش هدف جذب سرمایه OpenAI می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی باشد؛ بازاری که با وجود رشد سریع، همچنان با پرسش‌هایی درباره هزینه‌های توسعه، سودآوری و پایداری مدل کسب‌وکار مواجه است.