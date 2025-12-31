آزادی یک زندانی پس از ۲۰ سال در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور جمعی از قضات و رئیس زندان میناب و با همکاری دادستان و رئیس دادگستری شهرستان میناب در محل اداره زندان با وساطت و خویشتنداری معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زمینه آزاد سازی یکی زندانی فراهم شد.

ناصر نورزاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب اظهار داشت: این زندانی حدود ۲۰ سال پیش در اقدامی مجرمانه دستگیر و روانه زندان می‌شود.

وی افزود: این زندانی پس از گذراندن ۲۰ سال محکومیت و با صحبت‌های انجام شده با شاکی، صبح امروز با هماهنگی‌های انجام شده با دادستان و رئیس دادگستری میناب و با حضور رئیس زندان این شهرستان و شاکی پرونده در اداره زندان، زمینه آزاد سازی این زندانی فراهم شد.

نورزاد گفت: این اقدام خداپسندانه به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) انجام شده است تا این زندانی بتواند در این روز به آغوش گرم خانواده باز گردد.