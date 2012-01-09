وسعت حوضه های آبخیز گیلان 950 هزار هکتار است

سید مازیار رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوضه آبخیز سد سفیدرود مهمترین حوزه با وسعت شش میلیون هکتار که سهم گیلان 110 هزار هکتار با فرسایش خاک معادل 10 تن در هکتار و بارندگی 220 تا 230 میلیمتر در سال است.

وی اظهارداشت: سایر حوضه های آبخیز استان نیز شامل آستارا چای، پل رود، کرگانرود، ماسوله رودخان، شفارود، ناورود اسالم، پسیخان شفت، مرغک و خالکایی شهرستان ماسال، شلمانرود شهرستان لنگرود است.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: همچنین فعالیت های متنوع آبخیزداری همچون کنترل سیل و رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک، رفتار سنجی زمین لغزش ها و تهیه بانک اطلاعات از مهمترین اقدامات این اداره کل در این عرصه است.

وی افزود: حفظ و بهره برداری مناسب از آب و خاک به عنوان دو عامل طبیعی و اصلی برای زندگی انسانها و توسعه پایدار و جلوگیری از هدر رفت آب در مناطق مورد نیاز و به خصوص در پائین دست و مناطق جلگه ای، جلوگیری از حمل رسوبات به مخازن سدها، تاسیسات و شبکه های آبیاری توسط روان آب های سطحی و همچنین تقویت و توسعه پوشش گیاهی سطح زمین شامل چراگاهها، مراتع، بیشه ها و جنگل ها از اهداف مهم بخش آبخیزداری است.

رضوی اظهار داشت: امسال طرح ها و پروژه های آبخیزداری در شهرستان های فومن، رودسر، سیاهکل، املش، رودبار و تالش به اجرا درآمده و انجام این طرح ها در قالب پروژه های مطالعاتی، مدیریتی، مکانیکی و بیولوژیکی با اعتباری افزون برهشت هزار و 425 میلیون ریال به انجام رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این اقدامات باعث کنترل بر منابع آبی و نزولات جوی شده است، گفت: این سرمایه های حیاتی را باید در مسیر توسعه منابع طبیعی و کشاورزی مورد استفاده و بهره برداری قرار داد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی گیلان همچنین افزود: اجرای عملیات آبخیز داری در شهرستان رودبار در حوزه های آبخیز جمال آباد، گیگاسر و لیاول که از زیر شاخه های حوزه آبخیز سفیدرود است، از بارزترین اقدامات درامر حفظ و مدیریت بر منابع آبی بوده که با اعتبار مصوب دو هزار و 580 میلیون ریال به اجرا درآمده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر پروژه لیاول در عمارلوی رودبار به طور صد در صد به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رضوی یادآور شد: دراین پروژه با اجرای سازه های مکانیکی شامل احداث آب بند های گابیونی در مسیر آبراهه های فرعی از خروج رسوبات ناشی از فرسایش خاک جلو گیری شده و ضمن حفظ خاک در منطقه از انباشت آن در پشت سدهای انحرافی پائین دست مانند سد تاریک و سد سنگر ممانعت به عمل آمده و در رونق اقتصاد بخش کشاورزی جلگه گیلان تاثیر شایان توجه ای خواهد داشت.