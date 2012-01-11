  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

اسد خبر داد:

نصب سیستم روشنایی در 17 کیلومتر از محورهای مازندران

نصب سیستم روشنایی در 17 کیلومتر از محورهای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: احداث و تامین روشنایی بیش از 17 کیلومتر از محورهای استان با اعتباری بالغ بر 6 هزار و 600 میلیون ریال در سال جاری انجام می شود.

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین کارکرد سیستمهای روشنایی، ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورها است.

وی افزود: این اداره کل در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی با صرف اعتباری بالغ بر 6 هزار و 600 میلیون ریال در سطح راههای استان از جمله محورهای ساری خزرآباد، محور گدوک، ساری کیاسر و سه راهی لاریم در دستور کار خود قرار دارد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران در خصوص تامین روشنایی دوربرگردانها در سطح محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: تامین روشنایی در دوربرگردانهای محورهای ارتباطی آمل به بابل و قائم شهر به بابل از جمله اقدامات ایمن سازی صورت گرفته در سطح دوربرگردانهای فوق است.

وی بیان داشت: تامین روشنایی در محدوده پلیس راه آمل و تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) از دیگر اقدامات این اداره کل در زمینه تامین و احداث روشنایی است.

اسد، زمان بهره برداری نهایی از عملیات اجرایی پروژه های فوق را دهه مبارک فجر اعلام کرد.
 

کد مطلب 1507603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها