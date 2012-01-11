نصب سیستم روشنایی در 17 کیلومتر از محورهای مازندران

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین کارکرد سیستمهای روشنایی، ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورها است.

وی افزود: این اداره کل در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی با صرف اعتباری بالغ بر 6 هزار و 600 میلیون ریال در سطح راههای استان از جمله محورهای ساری خزرآباد، محور گدوک، ساری کیاسر و سه راهی لاریم در دستور کار خود قرار دارد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران در خصوص تامین روشنایی دوربرگردانها در سطح محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: تامین روشنایی در دوربرگردانهای محورهای ارتباطی آمل به بابل و قائم شهر به بابل از جمله اقدامات ایمن سازی صورت گرفته در سطح دوربرگردانهای فوق است.

وی بیان داشت: تامین روشنایی در محدوده پلیس راه آمل و تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) از دیگر اقدامات این اداره کل در زمینه تامین و احداث روشنایی است.

اسد، زمان بهره برداری نهایی از عملیات اجرایی پروژه های فوق را دهه مبارک فجر اعلام کرد.

