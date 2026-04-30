به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: شهرهای بزرگ مازندران از جمله ساری، آمل، بابل و قائم‌شهر با تمرکز بالای فعالیت‌های تجاری و خدماتی در مرکز شهر مواجه هستند که این موضوع موجب تشدید ترافیک، اتلاف وقت شهروندان و افزایش آلودگی‌های محیطی شده است.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان بر پایه تمرکززدایی از هسته‌های مرکزی شهرهاست و در همین راستا، هیچ‌گونه مجوزی برای بارگذاری‌های سنگین تجاری، مسکونی و بلندمرتبه‌سازی در مراکز شهری صادر نخواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به محورهای جدید گفت: در مرکز استان، محور ساری به فرح‌آباد و خزرآباد به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در نظر گرفته شده و ایجاد مجتمع‌های تجاری و خدماتی در این مسیر می‌تواند ضمن کاهش فشار ترافیکی، به رونق اقتصادی و گردشگری منطقه نیز کمک کند.

یونسی رستمی ادامه داد: به همین منظور، شورای نظارت بر توسعه برای ساماندهی استقرار مجتمع‌های تجاری در این محور تشکیل خواهد شد تا ضوابط ساخت، نوع کاربری و نحوه استقرار پروژه‌ها به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای محور خزرآباد تا فرح‌آباد افزود: این مسیر به دلیل موقعیت گردشگری و دسترسی مناسب، قابلیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را دارد.

استاندار مازندران تصریح کرد: این سیاست صرفاً محدود به مرکز استان نیست و در سایر شهرهای بزرگ نیز باید از تمرکز بیش از حد در هسته‌های شهری جلوگیری و بارگذاری‌ها به محورهای دارای ظرفیت توسعه هدایت شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های کلان شهری با بهره‌گیری از مشاوران و طراحان برجسته خبر داد و گفت: برای شهرهایی مانند ساری، آمل، بابل و قائم‌شهر طرح‌های توسعه‌ای آینده‌نگرانه تدوین و اجرا خواهد شد.

یونسی رستمی در پایان با اشاره به اقدامات ترافیکی در ساری افزود: ایجاد مسیرهای دسترسی جدید از جمله مسیر موازی در امتداد کانال عالیواک تا جویبار در دستور کار قرار گرفته که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک ورودی شهر خواهد داشت.