  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

بلندمرتبه‌سازی در هسته مرکزی شهرهای بزرگ مازندران ممنوع است

ساری - استاندار مازندران از ممنوعیت هرگونه بارگذاری بزرگ تجاری و بلندمرتبه‌سازی در هسته مرکزی شهرهای بزرگ استان خبر داد و بر هدایت توسعه شهری به محورهای جایگزین تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: شهرهای بزرگ مازندران از جمله ساری، آمل، بابل و قائم‌شهر با تمرکز بالای فعالیت‌های تجاری و خدماتی در مرکز شهر مواجه هستند که این موضوع موجب تشدید ترافیک، اتلاف وقت شهروندان و افزایش آلودگی‌های محیطی شده است.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان بر پایه تمرکززدایی از هسته‌های مرکزی شهرهاست و در همین راستا، هیچ‌گونه مجوزی برای بارگذاری‌های سنگین تجاری، مسکونی و بلندمرتبه‌سازی در مراکز شهری صادر نخواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به محورهای جدید گفت: در مرکز استان، محور ساری به فرح‌آباد و خزرآباد به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در نظر گرفته شده و ایجاد مجتمع‌های تجاری و خدماتی در این مسیر می‌تواند ضمن کاهش فشار ترافیکی، به رونق اقتصادی و گردشگری منطقه نیز کمک کند.

یونسی رستمی ادامه داد: به همین منظور، شورای نظارت بر توسعه برای ساماندهی استقرار مجتمع‌های تجاری در این محور تشکیل خواهد شد تا ضوابط ساخت، نوع کاربری و نحوه استقرار پروژه‌ها به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای محور خزرآباد تا فرح‌آباد افزود: این مسیر به دلیل موقعیت گردشگری و دسترسی مناسب، قابلیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را دارد.

استاندار مازندران تصریح کرد: این سیاست صرفاً محدود به مرکز استان نیست و در سایر شهرهای بزرگ نیز باید از تمرکز بیش از حد در هسته‌های شهری جلوگیری و بارگذاری‌ها به محورهای دارای ظرفیت توسعه هدایت شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های کلان شهری با بهره‌گیری از مشاوران و طراحان برجسته خبر داد و گفت: برای شهرهایی مانند ساری، آمل، بابل و قائم‌شهر طرح‌های توسعه‌ای آینده‌نگرانه تدوین و اجرا خواهد شد.

یونسی رستمی در پایان با اشاره به اقدامات ترافیکی در ساری افزود: ایجاد مسیرهای دسترسی جدید از جمله مسیر موازی در امتداد کانال عالیواک تا جویبار در دستور کار قرار گرفته که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک ورودی شهر خواهد داشت.

کد مطلب 6816052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها