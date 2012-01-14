بکارگیری دیپلماسی آکادمیک/ ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاههای آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اعزامی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD در نشستی با دکتر ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در خصوص گسترش همکاریهای علمی مشترک دیدار و گفتگو کردند و قربانی در این نشست با اشاره به اهمیت روابط بین الملل و همکاری های دوجانبه گفت: دیپلماسی ما دیپلماسی آکادمیک است و در تلاشیم بر این اساس روابط علمی خود را با دنیا گسترش دهیم.

وی با تاکید براینکه در روابط دوجانبه علمی ایران و آلمان مشکل یا مانع خاصی وجود ندارد گفت: تبادل استاد و دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه های آلمان از محورهای است که می تواند به گسترش همکاریهای علمی دو کشور کمک کند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری که از سال 2009 با موسسه DAAD در جریان است، اظهار امیدواری کرد طی ماه های آینده این تفاهم نامه نهایی شود و امضای آن زمینه را برای نهادینه کردن همکاری های علمی به ویژه در بخش دانشجویی فراهم کند.

دکتر کریستین هول شوستر رئیس دایره شمال آفریقا و خاورمیانه موسسه DAAD هم با اشاره به روابط دیرینه بین آلمان و ایران با تمجید از فرهنگ و روابط دوستانه ایرانیان، خواستار توسعه همکاری های علمی بین دو کشور شد.

وی افزود: امضای یادداشت تفاهم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است و سفارت آلمان نیز برای گسترش روابط علمی و فرهنگی با ایران بسیار فعالیت می کند و ما آمادگی داریم که در صورت موافقت، مربی و مدرس زبان آلمانی به ایران اعزام شود.

موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD رابط همکاری دانشگاه های آلمان و دانشگاههای سایر کشورهای جهان است و اعضای هیئت اعزامی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان، در طول اقامت خود در ایران از برخی از دانشگاه های تهران بازدید کردند.