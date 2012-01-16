ناگفته ها ازاختلافات واشنگتن-تل آویو؛ ماموران موساد جاسوس سیا می شوند

مجله فارین پالیسی در گزارشی با استناد به اسناد معتبر اعلام کرد مقامات سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) با گروههای تروریستی مخالف ایران همانند گروهک ریگی(جندالشیطان) در لندن دیدار کرده و خود را مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جا زده است.

یکی از مقامات کاخ سفید در گفتگو با این مجله آمریکایی گفت : آمریکا نگران عملکرد مامورین اسرائیل است و همکاری سیا و موساد بر کسی پنهان نیست.



وی مدعی شد : ولی ایالات متحده نمی تواند در سوء قصدهایی که علیه مسئولین دولتی ایران انجام می شود، دست داشته باشد.

همچنین یکی دیگر از مسئولین سیا به فارین پالسی گفت: مامورین موساد به طور آشکار خود را به عنوان مامور سیا جا می زنند و این موضوع نشان می دهد آنها اهمیتی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قائل نیستند.

"جو هوآر" ژنرال بازنشسته آمریکایی اظهار داشت : اسرائیل دوستانی مثل آمریکا را به خاطر منافع خود به خطر می اندازد و در حال بازی کردن با آتش است.

مجله فارین پالیسی در ادامه این گزارش به گفتگوی تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره فعالیتهای تروریستی پس از ترور مصطفی احمدی روشن اشاره کرد.

روزنامه تایمز نیز در گزارشی اعلام کرد بنا بر اسناد معتبر در کاخ سفید در سالهای 2007 و 2008 نیروهای موساد در دیدار با اعضای گروه تروریستی ریگی(جندالشیطان) با نشان دادن مدرک سیا و گذرنامه آمریکایی خود را مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی کردند.

در ادامه این گزارش آمده است : گروه تروریستی ریگی پس از به توافق رسیدن با موساد عملیات تروریستی علیه کودکان و زنان انجام داده است.

تایمز در ادامه با اشاره به ترور دانشمند هسته ای ایران می نویسد در دو سال اخیر 4 نفر از دانشمندان هسته ای بر اثر سوء قصد به شهادت رسیده اند و ایران نیز آمریکا و اسرائیل را پشت پرده این سوءقصدها می داند، این در حالی است که واشنگتن این اتهامات را به شدت رد می کند.

شهید احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز بود که صبح روز چهارشنبه 21 دی در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید. این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا با شهید احمدی روشن ملاقات داشته اند. رسانه ها پیش از این خبر داده بودند که نام دانشمندان هسته ای ایران که در ماه های گذشته به شهادت رسیده اند در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و انتشار این فهرست توسط منابع غربی بهترین رانت اطلاعاتی به گروه های تروریستی برای شناسایی و ردیابی دانشمندان ایرانی است.