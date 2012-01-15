شاعر شیرازی برای ترور شهید احمدی روشن شعر سرود

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عرفان پور شاعر جوان شیرازی به مناسبت شهادت شهید مصطفی احمدی روشن شعری سروده است.

در این شعر که برای شهید مصطفی احمدی روشن و چشم روشنی خانواده اش سروده شده، آمده است:

امشب از داغی دوباره چشم تهران روشن است

یوسفی رفته است ،آری وضع کنعان، روشن است

گرچه در بزم حماسه ، هیچ جای گریه نیست

در هجوم شعله ها، تکلیف باران، روشن است

باز شمعی کشته شد با دست شب اما هنوز

این شبستان کهن ، با نورایمان روشن است

کی میان ابرهای تیره پنهان می شود؟

آسمان ما که با خون شهیدان ،روشن است

مصطفی هم رفت، آری! او هم اینجایی نبود

مردهای مرد را آغاز و پایان ، روشن است

میلاد عرفان پور متولد 1367 شیراز است و تاکنون آثاری مانند از شرم برادرم، پاییز بهاریست که عاشق شده است، پادشهر وجشن فراموشی ها از وی منتشر شده است.