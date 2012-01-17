شهریار نیازمند فرمانداری ویژه است

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جمعیت شهرستان شهریار و مرکزیت بودن در غرب استان تهران، نیاز به راه اندازی و استقرار فرمانداری ویژه در این شهرستان احساس می شود.

وی افزود: در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده، فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهریار مستقر شد که تاکنون این مهم باعث افزایش امنیت و کاهش جرایم در شهرستان شده است.

بررسی استقرار فرمانداری ویژه در شهریار

این مسئول عنوان کرد: استقرار و راه اندازی فرمانداری ویژه در شهرستان شهریار هم اکنون در حال بررسی است که در این زمینه نظر مسئولان مربوطه در وزارت کشور نیز مطلوب و موافق است.

جوهری ادامه داد: در این زمینه باید مرکزیت شهرستان شهریار در غرب استان تهران نهادینه شود و بتوان نمایندگی اکثر شهرستانهای غرب استان تهران را در شهریار مستقر کرد.

اجرای عملیات تعریض محور چیتگر در شهریار نیازمند توجه ویژه هیئت دولت است

فرماندار شهرستان شهریار در بخش دیگری از این مصاحبه یادآور شد: عملیات تعریض محور چیتگر با همکاری اداره کل راه و ترابری استان تهران هم اکنون در شهرستان شهریار در حال اجرا است.

وی اعلام کرد: باید قبل از انجام سفر چهارم هیئت دولت و رئیس جمهور این پروژه به مرحله قابل قبولی برسد تا در سفر بودجه های مطلوبی برای اتمام آن اختصاص یابد.