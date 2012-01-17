یک دانشمند به کمک سه پسربچه به آینده سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «فرار به آینده» عنوان پنجمین جلد از مجموعه داستان‌های «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» نوشته اولف بلانک است که مسعود حجوانی آن را ترجمه و انتشارات قدیانی برای بچه‌های ایرانی منتشر کرده است.

در این جلد داستان دانشمندی روایت می‌شود که به سال 1864 سفر کرده است اما مشکل اینجاست که بدون کمک یوستوس، بوب و پتر قادر به بازگشت به زمان حال نیست.

در این میان این سه پسربچه که همیشه به دنبال ماجراهای کارآگاهی هستند موفق می‌شوند ماشین زمان این دانشمند را پیدا کرده و با کمک علامت‌های رمزی که برایشان به جا گذاشته شماره رمز ماشین زمان را پیدا کرده و این دانشمند را از زمان گذشته نجات دهند ولی ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و یک پروفسور بدجنس در انتظار است که این اختراع را دزدیده و به نفع خود از آن بهره‌مند شود.

دستور جمع‌آوری، بندر راکی بیج، زیر عرشه، وقت پرداخت، اشباح زمان، داخل قایق، میهمان هتل، استراحت برای خوردن بستنی، توپ‌خانه، دردسر بزرگ، دعوا سر نوبت، گورستان، رمز دکمه‌های صندلی پیدا شد، گذشت زمان، بازگشت از گذشته، لو رفتن موضوع، ناپدید شدن دوباره اسمیت، فرار به آینده بخش‌های مختلف این داستان هستند.

داستان این جلد از «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» بیشتر از جلدهای قبلی آن حالت تخیلی دارد و به همان‌ اندازه هم می‌تواند برای بچه‌ها جالب‌ باشد. به هر حال باید با این سه کارآگاه کوچک و لذت شیطنت‌هایشان همراه شد.

این کتاب در شمارگان 1650 نسخه به قیمت 2500 تومان در مجموعه رمان کودکان نشر قدیانی منتشر شده است.