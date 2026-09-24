احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تغذیه در پروازها اظهار کرد: موضوع تغذیه در صنعت هواپیمایی را حدود یکی دو سال قبل تا حدود زیادی پیگیری کردیم و تمرکز ما بر اصلاح میانوعدههایی بود که در پروازها ارائه میشود.
وی افزود: در این زمینه توصیه کردیم از میانوعدهها و دسرهای سالمتر، از جمله سمنو و برخی محصولات غذایی مناسبتر استفاده شود و همچنین در مورد نوشیدنیها نیز پیشنهادهایی به ایرلاینها ارائه شد.
جایگزینی نوشابه با آبهای گازدار
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از موارد مورد تأکید، جایگزینی نوشابه با آبهای گازدار و همچنین استفاده از آبمیوههای بدون قند افزوده و انواع نوشیدنیهای سالمتر بود.
اسماعیلزاده گفت: برخی ایرلاینها در حال حاضر این توصیهها را اجرا میکنند و ارائه آبهای گازدار طعمدار به جای نوشابه و همچنین آبمیوههای بدون قند افزوده در برخی شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است.
مقاومت برخی ایرلاینها به دلیل افزایش هزینهها
وی با اشاره به موانع اجرای کامل این برنامه تصریح کرد: برخی ایرلاینها به دلایل مختلف اعلام کردند که اجرای این موارد برایشان امکانپذیر نیست؛ از جمله اینکه نتوانستهاند شرکتهایی را برای تأمین این محصولات پیدا کنند یا قیمت این محصولات برایشان بالاتر بوده است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ایرلاینها قیمت بلیتهای خود را از قبل تعیین کرده بودند و امکان افزایش قیمت برای تأمین هزینههای بیشتر وجود نداشت؛ بنابراین برخی شرکتها در این زمینه همکاری کامل نداشتند.
وزارت بهداشت ابزار الزامآور قوی ندارد
اسماعیلزاده با بیان اینکه وزارت بهداشت در این موضوع بیشتر رویکرد تعاملی و آموزشی داشته است، گفت: ابزار نظارتی وزارت بهداشت برای اینکه ایرلاینها را الزاماً به اجرای این موارد وادار کند، آنچنان قوی نیست و هدف ما در وهله نخست، توصیه و تعامل با شرکتهای هواپیمایی بوده است.
وی افزود: با توجه به شرایطی که طی این مدت در کشور وجود داشت، بخشی از برنامههای آموزشی نیز با تأخیر مواجه شد و نتوانستیم برنامه را به صورت صددرصدی اجرا کنیم.
یک گام رو به جلو در تغذیه پروازها
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: با وجود این محدودیتها، در مجموع میتوان گفت یک گام رو به جلو برداشته شده است و در حال حاضر در برخی ایرلاینها ارائه سمنو، آبهای گازدار و آبمیوههای بدون قند افزوده در حال انجام است.
اسماعیلزاده ابراز امیدواری کرد با ادامه تعامل و فرهنگسازی، استفاده از گزینههای سالمتر در پذیرایی پروازها توسعه پیدا کند.
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