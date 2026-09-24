به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که پس از تجویز هورمون‌درمانی، نسبت زنانی که علائم خلقی شدید داشتند، از ۶۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافت.

تیم تحقیق به سرپرستی دکتر «سامانتا فیرودر»، دستیار تخصصی زنان و زایمان در دانشکده پزشکی گروسمن در نیویورک، به این نتیجه رسید که هورمون‌درمانی با بهبود علائم روانی و مشکلات خواب در گروه‌های مختلف بیماران- از جمله افرادی با سابقه مشکلات روان‌پزشکی و کسانی که داروهای ضدافسردگی مصرف می‌کردند- همراه بوده است.

محققان خاطرنشان کردند که تخمین زده می‌شود تا ۶۸ درصد از زنان یائسه از خلق‌ و خوی افسرده، تحریک‌پذیری، اضطراب و خستگی ذهنی رنج می‌برند.

به گفته محققان، این مشکلات معمولاً ناشی از تغییرات هورمونی دوران یائسگی است و می‌تواند یک دهه یا بیشتر ادامه یابد؛ به‌ویژه اینکه استروژن با بهبود جریان خون در مغز و عملکرد نورون‌ها مرتبط دانسته شده است.

در این مطالعه جدید، محققان وضعیت ۲۶۰ زن را که بین ژانویه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ در مرکز سلامت میانسالی و یائسگی لانگون دانشگاه نیویورک تحت درمان بودند، مورد بررسی قرار دادند.

محققان اظهار داشتند که برای تمام این زنان، هورمون‌درمانی مورد تأیید مراجع رسمی تجویز شد و آن‌ها پیش از شروع درمان و همچنین در جلسه پیگیری (که معمولاً سه ماه بعد برنامه‌ریزی می‌شد)، چک‌لیست علائم یائسگی را تکمیل کردند.

در ابتدای مطالعه، بیش از ۳ نفر از هر ۵ زن (۶۲ درصد) دچار مشکلات خلقی شدید بودند.

اما یافته‌های مطالعه نشان داد که پس از هورمون‌درمانی، کمتر از یک‌چهارم زنان (۲۵ درصد) همچنان نوسانات خلقی را تجربه می‌کردند.

به گفته محققان، بیشترین میزان بهبود در زنانی مشاهده شد که شدیدترین نوسانات خلقی را داشتند و پاسخ به درمان، فارغ از سن، مرحله یائسگی، سابقه روان‌پزشکی یا مصرف داروهای ضدافسردگی در زنان، یکسان بود.

به گفته محققان: «دوران گذار به یائسگی می‌تواند بسیار پرتلاطم باشد و یکی از جملاتی که بیش از همه از بیماران می‌شنویم این است که "دیگر احساس نمی‌کنم خودم هستم" و سپس اشک‌هایشان سرازیر می‌شود.»

فیرودر می گوید: «این وضعیت می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد، بر روابط شخصی تأثیر بگذارد و در عملکرد شغلی اختلال ایجاد کند. شناسایی و رسیدگی به علائم مرتبط با خلق‌وخو می‌تواند تفاوت چشمگیری ایجاد کند.»