  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

پاییز و زمستان گرم در راه است؛ تشدید بارندگی‌ها در سواحل خزر از جمعه

پاییز و زمستان گرم در راه است؛ تشدید بارندگی‌ها در سواحل خزر از جمعه

یک کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوها، امسال پاییز و زمستان گرمی خواهیم داشت و از بعدازظهر جمعه (۳ مهر) با نفوذ جریان‌های دریایی، شرایط برای تشدید بارندگی‌ها در سواحل خزر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ امروز (چهارشنبه، یکم مهر) به پایان رسید و دمای هوا در این مدت، ۱.۴ درجه نسبت به میانگین بلندمدت گرم‌تر بود.

وی افزود: استان‌های البرز، سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و تهران نسبت به میانگین خود، به‌ترتیب گرم‌ترین استان‌های کشور بودند و در مقابل، اردبیل، گلستان، کردستان و آذربایجان شرقی نسبت به میانگین خود، خنک‌ترین استان‌ها را تجربه کردند.

اصغری بیان کرد: براساس نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، امسال نیز پاییز و زمستان گرمی را در مقایسه با میانگین بلندمدت تجربه خواهیم کرد.

وی درباره وضعیت جوی شرق کشور گفت: از فردا (پنجشنبه، ۲ مهر) تا سه‌شنبه (۷ مهر) در شمال سیستان‌وبلوچستان، به‌ویژه هیرمند، هامون، زابل، زهک و نیمروز، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: همچنین طی روزهای شنبه (۴ مهر) و یکشنبه (۵ مهر)، احتمال وقوع توفان گردوخاک نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی در شرق کشور اظهار کرد: از روز شنبه کاهش دما در شرق کشور محسوس خواهد بود.

اصغری درباره شرایط جوی هرمزگان نیز گفت: تا روز شنبه، فعالیت ناپایداری‌های موسمی می‌تواند موجب رگبار و رعدوبرق شود، با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطقی از هرمزگان، از جمله بندرعباس، بندرلنگه، بستک، خمیر، بشاگرد و حاجی‌آباد، توصیه می‌شود از حاشیه رودخانه‌ها فاصله بگیرید.

این کارشناس هواشناسی در پایان از فراهم شدن شرایط بارندگی در سواحل خزر خبر داد و خاطرنشان کرد: از فردا عصر با نفوذ جریان‌های دریایی، شرایط برای بارندگی در سواحل خزر فراهم می‌شود، و مجددا از بعدازظهر جمعه شرایط جوی ناپایدارتر خواهد شد.

کد مطلب 6956502
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهار IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      منظور ازپاییز وزمستان گرم یعنی چی؟ یعنی مثل تابستون گرمه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها