به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ امروز (چهارشنبه، یکم مهر) به پایان رسید و دمای هوا در این مدت، ۱.۴ درجه نسبت به میانگین بلندمدت گرم‌تر بود.

وی افزود: استان‌های البرز، سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و تهران نسبت به میانگین خود، به‌ترتیب گرم‌ترین استان‌های کشور بودند و در مقابل، اردبیل، گلستان، کردستان و آذربایجان شرقی نسبت به میانگین خود، خنک‌ترین استان‌ها را تجربه کردند.

اصغری بیان کرد: براساس نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، امسال نیز پاییز و زمستان گرمی را در مقایسه با میانگین بلندمدت تجربه خواهیم کرد.

وی درباره وضعیت جوی شرق کشور گفت: از فردا (پنجشنبه، ۲ مهر) تا سه‌شنبه (۷ مهر) در شمال سیستان‌وبلوچستان، به‌ویژه هیرمند، هامون، زابل، زهک و نیمروز، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: همچنین طی روزهای شنبه (۴ مهر) و یکشنبه (۵ مهر)، احتمال وقوع توفان گردوخاک نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی در شرق کشور اظهار کرد: از روز شنبه کاهش دما در شرق کشور محسوس خواهد بود.

اصغری درباره شرایط جوی هرمزگان نیز گفت: تا روز شنبه، فعالیت ناپایداری‌های موسمی می‌تواند موجب رگبار و رعدوبرق شود، با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطقی از هرمزگان، از جمله بندرعباس، بندرلنگه، بستک، خمیر، بشاگرد و حاجی‌آباد، توصیه می‌شود از حاشیه رودخانه‌ها فاصله بگیرید.

این کارشناس هواشناسی در پایان از فراهم شدن شرایط بارندگی در سواحل خزر خبر داد و خاطرنشان کرد: از فردا عصر با نفوذ جریان‌های دریایی، شرایط برای بارندگی در سواحل خزر فراهم می‌شود، و مجددا از بعدازظهر جمعه شرایط جوی ناپایدارتر خواهد شد.