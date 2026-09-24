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۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پیروزی آسان نوشاد عالمیان برابر حریفی از مالدیو

پیروزی آسان نوشاد عالمیان برابر حریفی از مالدیو

ملی پوش باسابقه تنیس روی میز ایران نخستین دیدار انفرادی خود در بازی های آسیایی را برابر حریفی از مالدیو با پیروزی پشت سر گذاشت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی که از صبح امروز پنجشنبه دوم مهر در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا آغاز شده است، نوشاد عالمیان در رقابت های انفرادی به مصاف موسی احد از مالدیو رفت.

ملی پوش باسابقه کشورمان در این دیدار کار سختی نداشت و موفق شد در چهار ست متوالی با نتایج ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر۶ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست دهد و به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کند.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در این بازی ها برعهده جمیل لطف الله نسبی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.

کد مطلب 6957076

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