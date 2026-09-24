ارتباط نوع خواب و کاهش خطر ابتلا به ۸۳ بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، تیمی به سرپرستی «جینگ‌سونگ لو» از دانشگاه پکن در چین، وضعیت بیش از ۹۵ هزار بزرگسال را که به مدت هفت شبانه‌روز از پایشگرهای مچی برای اندازه‌گیری مراحل خواب (شامل خواب REM، خواب عمیق و خواب سبک) استفاده می‌کردند، مورد بررسی قرار دادند.

آنها طی ۹ سال بعد، سوابق پزشکی این افراد را برای یافتن ارتباط احتمالی با بیش از ۱۰۰۰ بیماری مختلف بررسی کردند.

نتایج نشان داد که خواب REM بیشتر با کاهش خطر ابتلا به ۸۳ بیماری، از جمله نارسایی قلبی، زوال عقل (دمانس)، پارکینسون، آلزایمر و ام‌اس مرتبط است.

خواب عمیق بیشتر نیز با کاهش خطر ابتلا به هفت عارضه، از جمله دیابت نوع ۲، افسردگی حاد و آپنه خواب همراه بود.

خواب REM مرحله‌ای است که بیشترین میزان رویا دیدن در آن رخ می‌دهد، در حالی که خواب عمیق، بازسازی‌کننده‌ترین مرحله خواب محسوب می‌شود.

این یافته‌ها همچنین بر اهمیت داشتن ۶ تا ۸ ساعت خواب در شب تأکید دارند.

افرادی که این میزان خواب را داشتند، کمترین احتمال ابتلا به ۶۹ نوع بیماری یا عارضه را نشان دادند؛ در مقابل، کسانی که کمتر از ۵ ساعت می‌خوابیدند، بیشترین احتمال ابتلا به ۳۷ مورد از این بیماری‌ها را داشتند.