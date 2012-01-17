اعتبار احداث بزرگراه ارومیه - میاندوآب 3 برابر شد

علیرضا رحمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای بزرگراه ارومیه - میاندوآب هم اکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: اعتبار سال جاری این پروژه با افزایش 3 برابری به 9 میلیارد ریال در سال جاری رسید.

وی، عدم کارایی پیمانکار پروژه، کمبود اعتبارات و عدم آزادسازی اراضی را از مهمترین دلایل تاخیر در اتمام این پروژه عنوان کرد و گفت: منابع مالی طرح ملی احداث بزرگراه ارومیه - میاندوآب و به محور سه راهی نقده تمرچین از محل در آمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می شود.

رحمان زاده با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در وزارت راه و شهرسازی از ماه آینده شروع می شود اظهارداشت: تحقق این امر می تواند بسیاری از طرحهای نیمه تمام این حوزه در استان را به مرحله بهره برداری برساند.

وی در ادامه به فعالیتها و اقدامات حوزه راه و ترابری استان اشاره کرد و گفت: طرحهای بزرگی در جهت استاندارد سازی جاده های اصلی و فرعی استان و اتصال شهرهای استان با استفاده از راه ایمن در حال اجرا است.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی احداث 297 کیلومتر بزرگراه، ارتقای درجه 300 کیلومتر راه فرعی به راه اصلی و اجرای 28 پروژه بزرگ راهسازی را از شاخص ترین طرحهای حوزه راه و ترابری استان برشمرد و افزود: در قالب برنامه های دو الی سه ساله این طرحهای به بهره برداری می رسند.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی یاد آورشد: قبل از سال 88، از 7 هزار و 336 کیلومتر راه روستایی تنها یک هزار و 650 کیلومتر از آن آسفالت شده بود ولی امروز مجموع راههای روستایی آسفالته استان به 3 هزار و 263 کیلومتر رسیده است.

آذربایجان غربی، 220 کیلومتر بزرگراه،860 کیلومتر راه اصلی، 2300 راه فرعی و 7336کیلومتر راه روستایی دارد و با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان همسایه است.