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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

زمان مصاحبه دکتری رشته های الهیات دانشگاه تهران اعلام شد

زمان مصاحبه دکتری رشته های الهیات دانشگاه تهران اعلام شد

دانشگاه تهران زمان مصاحبه در 5 کد رشته دکتری الهیات و معارف اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران اعلام کرد مصاحبه کد رشته های 1139-1098-1082-1083 و 1102 دانشکده الهیات و معارف اسلامی فردا چهارشنبه 28 دی ماه ساعت 9 صبح در دانشکده الهیات برگزار خواهد شد.

اسامی کد رشته ها به این شرح است: 1139( فلسفه و کلام اسلامی)، 1098(تاریخ و تمدن ملل اسلامی)، 1089(فقه شافعی)، 1083(فقه و مبانی حقوق اسلامی) و 1102(فقه و مبانی حقوق اسلامی).

به گزارش مهر، دانشگاه تهران همچنین مصاحبه در 4 کدرشته دکتری الهیات و معارف اسلامی را پیش از این به علت کمبود ظرفیت ممنوع اعلام کرده بود.

کد مطلب 1511591

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