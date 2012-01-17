مردم باید از تشعشات خطرناک وسایل برقی آگاه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی گورانی اظهار داشت: انسان در طول روز در معرض پرتوها و تشعشعات مضر است که اگر آگاهی لازم را در برخورد با آنها نداشته باشد، با خطرات زیادی مواجه خواهد شد.

کارشناس مسئول پرتوهای وزارت بهداشت افزود: از موبایل به‌عنوان یک وسیله الکتریکی کوچک تا وسایل موجود در مطبهای دندانپزشکی، رادیولوژیها و وسایل برقی در آشپزخانه‌ها، همه و همه روزانه اشعه های مضری را به سمت ما نشانه می‌روند که باید مردم در این زمینه آشنایی لازم را داشته باشند.

وی گفت: اگر مردم بدانند که خطر تشعشعات هسته‌ای و امواج الکترومغناطیس در کجا و چگونه برای آنان تهدیدآمیز است بدون شک راه مقابله با آن ساده و بدون نگرانی است.

گورانی ادامه داد: امروز وقتی ما گوشی تلفن همراه را در اتاق خواب کودک خود قرار می‌دهیم یعنی اینکه ندانسته قلب پاک این کودک را اماج حملات اشعه ها و پرتوهای خطرناک قرار دادیم.

کارشناس مسئول پرتوهای وزارت بهداشت، رعایت فاصله لازم از اجسام تولید کننده اشعه، زمانی که در معرض این اشعه‌ها هستیم و داشتن حفاظ لازم در اینگونه وسایل می‌تواند خطرات تشعشعات هسته ای و مضر را به حداقل برساند.

وی تاکید کرد: دانستن حق مردم است و گفتن این مسائل نیز وظیفه ماست ولی نباید تنها به آموزش در این زمینه بسنده کنیم بلکه باید با افزایش نظارتها بر مراکز تولید وسایل الکتریکی، موجب تولید وسایلی شویم که نکات استاندارد از جمله داشتن حفاظ مناسب در آنها رعایت شده است.

گورانی دانستن این موضوع که یک خانم خانه‌دار در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی در آشپزخانه از جمله مایکروفر باید فاصله لازم را از آن داشته باشد، یک نکته ساده است ولی در صورت رعایت آن سلامتی افراد تا حد زیادی تضمین می‌شود.

کارشناس مسئول پرتوهای وزارت بهداشت تاکید کرد: باید این مسائل را گفت تا مردم با حقوق خود در جامعه آشنا شوند.