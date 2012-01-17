به گزارش خبرنگار مهر، محمود آرامی سرپرست فعلی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان طی حکمی از سوی محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانها بدین وسیله به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و انقلاب و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان وامور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان هرمزگان فراهم گردد.

محمود آرامی نهم اسفند ماه سال 89 از سوی علی سعیدلو رئیس سابق سازمان تربیت بدنی به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان منصوب شده بود.