به گزارش خبرنگار مهر، رنجبر قاضی سابق دادگستری روز سه شنبه در نخستین هم اندیشی اندیشه های راهبردی زنان و خانواده بیان کرد: در حال حاضر مهریه دستاویزی است برای طلاق گرفتن و در مواردی از بند آزاد شدن.

وی ادامه داد: برخی زنان برای آنچه همسرانشان را راضی به طلاق کنند از حق قانونی خود گذشته تا بتوانند حق طلاق را بدست آورند.

وی با طرح این پرسش که چرا باید قوانین ما به گونه ای باشد که مهریه دستاویزی برای رسیدن به حق زنان باشد، گفت: برخی از مردان به دلیل مهریه های زیاد مقداری از عادت های مردسالارانه خود دست بر می دارند، این ها نشان از خلاء قانون دارد، خلاء هایی که سبب می شود مهریه ها افزایش پیدا کنند.

رنجبر اضافه کرد: زنی که واقعا مستحق حق طلاق است سالها باید در دستگاه قضایی سرگردان باشد، زیرا برای بدست آوردن این حق مسلم مستندسازی نکرده و در هنگام آزار و اذیت کسی را در جریان نگذاشته است. هنگامی که دردستگاه قضایی هیچ مدرکی برای عسر و هرج ندارد از دستاویز مهریه استفاده می کند.

به گفته این وکیل دادگستری، اگر برنامه جامع حقوقی زنان اجرایی شود، انقلاب عظیمی در بخش امنیت و عدالت قضایی بدست می آید.