حضور زن در جامعه نباید در قالب منشی تجلی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه در نخستین هم اندیشی راهبردی زنان و خانواده که بعد ازظهر روز سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه بسترهای خوبی برای حضور زنان در عرصه های علمی فراهم شده گفت: خوشبختانه زنان به خوبی از این فرصت ها استفاده کرده اند اما متاسفانه برای حضور در اجتماع به عرصه های اقتصادی در قالب صحیحی ظاهر نشده اند.

وی ادامه داد: موضوع خانواده تنها مربوط به زنان نیست و موضوعی است که به حیات آینده نسل بشریت وابسته است..

وی در ادامه با اشاره به شهادت مصطفی احمدی روشن گفت: این ترورها نشان می دهد هنوز عرصه جهاد و مبارزه پابرجاست و تنها نقش ها عوض شده است.

وی به دیدار مادر، همسر و خواهر این شهید اشاره کرد و گفت: دریادلی این زنان یادآور نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس بود. زنانی که محکم و استوار همسران خود را به جبهه جنگ می فرستادند بی آنکه به فکر خانواده خود باشند. همسرانی که با 9 فرزند بار زندگی را پس از شهادت همسرانشان به عهده گرفتند.