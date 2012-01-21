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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

حوادث رانندگی 48 ساعت گذشته در کرمانشاه/ سارق مغازه ها به زندان افتاد

حوادث رانندگی 48 ساعت گذشته در کرمانشاه/ سارق مغازه ها به زندان افتاد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: آمار تلفات رانندگی در 48 ساعت گذشته و زندانی شدن سارق مغازه ها در کرمانشاه از اخبار نیروی انتظامی این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور کرمانشاه ـ کامیاران، بلافاصله ماموران پاسگاه "مرزبانی" کرمانشاه برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یکدستگاه وانت نیسان با یکدستگاه سواری پراید برخورد کرده است و در اثر این حادثه راننده و 3 سرنشین پراید بهمراه سرنشین وانت نیسان مجروح شده اند.

با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه و پس از انجام معاینات پزشکی لازم مشخص شد، یکی از سرنشینان سواری پراید که خانمی میانسال است در دم فوت کرده است و سایر حادثه دیدگان نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

براساس این گزارش، طی 48 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 35 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه بیمارستان شدند.

زندان سرانجام سارق مغازه ها در کرمانشاه شد

متهمی که با تلاش ماموران کلانتری 16 کرمانشاه دستگیر شده بود، پس از اعتراف به 6 فقره سرقت مغازه در آگاهی روانه زندان شد.

با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه 1 نفر متهم به سرقت از کلانتری 16 کرمانشاه به آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران شعبه 2 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.

متهم در بازجویی های فنی پلیسی بعمل آمده در آگاهی لب به اعتراف گشود و از 6 فقره سرقت مغازه در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه پرده برداشت .

متهم با دستور مقام قضایی و با قرار 200 میلیون ریال روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

کد مطلب 1514681

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