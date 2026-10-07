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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

پیکر مطهر شهید هوشنگ کاظمیان جزی در گز برخوار آرام می‌گیرد

پیکر مطهر شهید هوشنگ کاظمیان جزی در گز برخوار آرام می‌گیرد

اصفهان - پیکر مطهر شهید سرافراز، هوشنگ کاظمیان جزی که در حین عملیات پاکسازی مناطق عملیاتی جنوب کشور به شهادت رسید، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در شهر گز برخوار تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید هوشنگ کاظمیان جزی، از مدافعان امنیت و متخصصان متعهد خنثی‌سازی مهمات در حین انجام وظیفه به خیل شهدا پیوست.

این شهید والامقام که عمر خود را در راه حفظ امنیت هموطنان و پاکسازی اراضی کشور صرف کرد، اکنون بر شانه‌های مردم قدرشناس و ولایتمدار «گز برخوار» تشییع خواهد شد تا در جوار همرزمان شهیدش در گلزار شهدا آرام گیرد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، آیین تشییع و خاکسپاری این شهید سرافراز، روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد. عاشقان راه ایثار و شهادت و مردم شهیدپرور منطقه، رأس ساعت ۱۴:۰۰ با حضور در آستان مقدس امامزاده شاه نعمت‌الله (ع)، پیکر مطهر این شهید را تا گلزار شهدای شهر گز برخوار بدرقه خواهند کرد.

شهید هوشنگ کاظمیان جزی، نمونه‌ای از ایثارگرانی است که با وجود گذشت سال‌ها از پایان جنگ، همچنان در خط مقدم نبرد با خطرات باقی‌مانده از جنگ تحمیلی حضور داشتند و شهادت، مزدِ مجاهدت‌های خاموش ایشان در مسیر امنیت کشور است.

کد مطلب 6970673

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