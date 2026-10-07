مهدی محمودوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم و رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها اظهار کرد: استمرار حضور اقشار مختلف در تجمعات شبانه، نماد وحدت ملی، سرمایه اجتماعی و شکست سناریوهای رسانه‌ای دشمن است.

وی افزود: رسانه‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری مسئولیت روایت صحیح و تقویت انسجام اجتماعی را بر عهده دارند.

حضور مردم و برهم خوردن معادلات دشمن

مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان گفت: حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه تنها یک اجتماع مردمی نیست، بلکه نمادی از بصیرت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور است.

محمودوند خاطرنشان کرد: حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ سرمایه‌ای ارزشمند که در شرایط حساس کشور، پشتوانه‌ای مهم برای حفظ عزت و اقتدار ملی محسوب می‌شود.

تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و شهدا

وی با بیان اینکه این اجتماعات فرصت مناسبی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل، شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت است، یادآور شد: استمرار این حضور مردمی، زمینه تقویت ارزش‌های مشترکی همچون وحدت ملی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پاسداشت مقام شهدا و صیانت از امنیت و عزت ایران اسلامی را فراهم کرده است.

ناکامی سناریوهای دشمن در میدان افکار عمومی

محمودوند با اشاره به حضور گسترده مردم در نقاط مختلف کشور ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در میدان نظامی، تلاش داشت با بهره‌گیری از عملیات روانی و رسانه‌ای، جامعه را به سمت آشوب و بی‌ثباتی سوق دهد، اما حضور آگاهانه مردم این محاسبات را برهم زد و اجازه اجرای سناریوهای طراحی‌شده را نداد.

مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان گفت: این حضور مردمی تنها یک تجمع ساده نیست، بلکه جلوه‌ای از بصیرت مردمی است که با ایستادگی خود نشان دادند فرهنگ مقاومت و مکتب عاشورا همچنان در متن جامعه ایرانی زنده و جاری است.

رسانه‌ها؛ میدان‌داران جنگ روایت‌ها

وی نقش رسانه‌ها را در انعکاس این حضور تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: امروز رسانه‌ها تنها وظیفه اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه باید با روایت دقیق، حرفه‌ای و به‌موقع، تصویر واقعی از حضور مردم را به افکار عمومی داخلی و جهانی منتقل کنند.

محمودوند یادآور شد: شکل‌گیری یک جریان رسانه‌ای منسجم در روایت این صحنه‌ها می‌تواند در برابر عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌های معاند نقش مؤثری ایفا کرده و واقعیت‌های جامعه ایران را به نمایش بگذارد.

تأکید بر شکست پروژه دوقطبی‌سازی جامعه

وی به تلاش رسانه‌های معاند برای ایجاد شکاف میان گروه‌های مختلف اجتماعی اشاره کرد و افزود: این تجمعات نشان داد مردم با وجود تفاوت در سلایق، دیدگاه‌ها و سبک زندگی، در دفاع از ایران و منافع ملی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و پروژه دوقطبی‌سازی جامعه با شکست مواجه شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان گفت: رسانه‌های داخلی باید این فرصت را مغتنم بدانند و با تولید محتوای مستند، واقعی و اثرگذار، روایت‌های جعلی و اخبار نادرست رسانه‌های معاند را به چالش بکشند.

جنگ امروز، جنگ روایت‌ها است

محمودوند با بیان اینکه نبرد امروز تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در عصر جنگ ترکیبی، بخش مهمی از سرنوشت کشورها در عرصه افکار عمومی، رسانه و جنگ روایت‌ها رقم می‌خورد؛ از این رو رسانه‌ها باید با درک صحیح از این مسئولیت، نقش خود را در تقویت انسجام ملی و سرمایه اجتماعی به بهترین شکل ایفا کنند.

ضرورت تداوم روایت حضور مردم

وی با قدردانی از تلاش رسانه‌های استان در پوشش این اجتماعات، از اصحاب رسانه خواست اهمیت این موضوع را همچنان در اولویت قرار دهند و یادآور شد: استمرار تجمعات نباید موجب عادی‌سازی آن در فضای رسانه‌ای شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان تأکید کرد: اهمیت حضور مردم امروز همان اندازه است که در نخستین شب این اجتماعات بود و رسانه‌ها باید با همان حساسیت این حضور را روایت کرده و زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم را فراهم کنند.