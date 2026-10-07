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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

رامهرمز به قطب پیوند اعضا در جنوب کشور تبدیل می‌شود

رامهرمز به قطب پیوند اعضا در جنوب کشور تبدیل می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و تملک زمین ۳۰ هکتاری، رامهرمز به قطب پیوند اعضای جنوب کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت امنای پیوند اعضای صدرا شیراز و شعبه خوزستان اظهار کرد: جلسه خوبی با حضور پروفسور ملک‌حسینی از اساتید به‌نام کشور، نماینده مردم رامهرمز و رامشیر، فرماندار و جمعی از خیران و نیکوکاران برگزار شد که محور آن توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی رامهرمز بود.

وی افزود: تمرکز اصلی بر ایجاد مرکز پیوند در رامهرمز است که زمین آن به مساحت ۳۰ هکتار تملک شده و کارهای مقدماتی، مطالعات لازم و فاز اول آن انجام شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در آینده شاهد ایجاد یک بیمارستان پیوند مجهز در رامهرمز خواهیم بود که کل منطقه جنوب کشور را پوشش خواهد داد و این پروژه‌ای قابل‌توجه و راهبردی برای استان محسوب می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به بازدید از پلی‌کلینیک رامهرمز توضیح داد: در این پلی‌کلینیک، بخش‌های مختلفی شامل دیالیز، دندان‌پزشکی، جراحی محدود، آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش تریاژ پیش‌بینی شده که بیماران بر اساس وضعیت‌شان سنجش و دسته‌بندی می‌شوند و مجموعه‌ای کامل و منسجم شکل گرفته است.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین بیان کرد: پایه اصلی این کار، اقدام خیرسازانه بوده و خیرین با اهتمام و تلاش خود زمینه تحقق این پروژه را فراهم کرده‌اند و امیدواریم این اقدام به نماد و نمونه‌ای برای کارهای مشابه در نقاط مختلف استان تبدیل شود.

استاندار خوزستان در خصوص منابع تأمین اعتبار گفت: امیدواریم هم از بودجه‌های عمومی، هم از محل مسئولیت‌های اجتماعی و هم از کمک خیرین برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده شود و همه تلاش خود را در کنار دست‌اندرکاران به کار خواهیم گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی درمانی تصریح کرد: خوشبختانه پزشکان توانمندی در استان داریم که می‌توانند در این زمینه کمک کنند و کادر درمانی باانگیزه و خیرین دغدغه‌مند نسبت به سلامت مردم، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد این پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

پروفسور ملک‌حسینی از اساتید حوزه پیوند اعضا و متولی این پروژه نیز اظهار کرد: خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت قابل‌توجه، نیازمند مراکز تخصصی پیوند اعضا در جنوب کشور است و رامهرمز با زمین ۳۰ هکتاری تملک‌شده و مطالعات انجام‌شده، ظرفیت تبدیل شدن به قطب پیوند جنوب کشور را دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خوزستان افزود: آمادگی داریم با همکاری خیران، کادر درمانی متخصص و مسئولیت‌های اجتماعی، این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسانیم تا مردم منطقه و استان‌های همجوار از خدمات تخصصی پیوند بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6970678

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