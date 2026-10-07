به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت امنای پیوند اعضای صدرا شیراز و شعبه خوزستان اظهار کرد: جلسه خوبی با حضور پروفسور ملک‌حسینی از اساتید به‌نام کشور، نماینده مردم رامهرمز و رامشیر، فرماندار و جمعی از خیران و نیکوکاران برگزار شد که محور آن توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی رامهرمز بود.

وی افزود: تمرکز اصلی بر ایجاد مرکز پیوند در رامهرمز است که زمین آن به مساحت ۳۰ هکتار تملک شده و کارهای مقدماتی، مطالعات لازم و فاز اول آن انجام شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در آینده شاهد ایجاد یک بیمارستان پیوند مجهز در رامهرمز خواهیم بود که کل منطقه جنوب کشور را پوشش خواهد داد و این پروژه‌ای قابل‌توجه و راهبردی برای استان محسوب می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به بازدید از پلی‌کلینیک رامهرمز توضیح داد: در این پلی‌کلینیک، بخش‌های مختلفی شامل دیالیز، دندان‌پزشکی، جراحی محدود، آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش تریاژ پیش‌بینی شده که بیماران بر اساس وضعیت‌شان سنجش و دسته‌بندی می‌شوند و مجموعه‌ای کامل و منسجم شکل گرفته است.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین بیان کرد: پایه اصلی این کار، اقدام خیرسازانه بوده و خیرین با اهتمام و تلاش خود زمینه تحقق این پروژه را فراهم کرده‌اند و امیدواریم این اقدام به نماد و نمونه‌ای برای کارهای مشابه در نقاط مختلف استان تبدیل شود.

استاندار خوزستان در خصوص منابع تأمین اعتبار گفت: امیدواریم هم از بودجه‌های عمومی، هم از محل مسئولیت‌های اجتماعی و هم از کمک خیرین برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده شود و همه تلاش خود را در کنار دست‌اندرکاران به کار خواهیم گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی درمانی تصریح کرد: خوشبختانه پزشکان توانمندی در استان داریم که می‌توانند در این زمینه کمک کنند و کادر درمانی باانگیزه و خیرین دغدغه‌مند نسبت به سلامت مردم، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد این پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

پروفسور ملک‌حسینی از اساتید حوزه پیوند اعضا و متولی این پروژه نیز اظهار کرد: خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت قابل‌توجه، نیازمند مراکز تخصصی پیوند اعضا در جنوب کشور است و رامهرمز با زمین ۳۰ هکتاری تملک‌شده و مطالعات انجام‌شده، ظرفیت تبدیل شدن به قطب پیوند جنوب کشور را دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خوزستان افزود: آمادگی داریم با همکاری خیران، کادر درمانی متخصص و مسئولیت‌های اجتماعی، این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسانیم تا مردم منطقه و استان‌های همجوار از خدمات تخصصی پیوند بهره‌مند شوند.