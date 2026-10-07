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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

استاندار خراسان رضوی خواستار تسریع در تکمیل اردوگاه کرامت مشهد شد

استاندار خراسان رضوی خواستار تسریع در تکمیل اردوگاه کرامت مشهد شد

مشهد- استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تکمیل اردوگاه ترک اعتیاد، درمان و مهارت‌آموزی کرامت مشهد با استفاده از منابع موجود تأکید کرد و خواستار بررسی فنی ادامه اجرای آن با حضور مسئولان مربوط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در بازدید از اردوگاه ترک اعتیاد، درمان و مهارت‌آموزی کرامت مشهد بر ضرورت تکمیل این پروژه با استفاده از منابع موجود تأکید کرد و خواستار بررسی فنی ادامه اجرای آن با حضور مسئولان مربوط شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: مهم نیست این پروژه چه زمانی و توسط چه فردی آغاز شده است؛ اصل موضوع، تکمیل پروژه و به سرانجام رساندن آن است. هر دستگاهی که مسئولیت ادامه کار را بر عهده می‌گیرد، باید امکان تکمیل آن را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه با منابع موجود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت شهر و شرایط موجود، تکمیل این پروژه با استفاده از منابع موجود ضروری است و باید در یک جلسه فنی، موضوع با حضور مسئولان مربوطه بررسی و درباره ادامه کار تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 6970653

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