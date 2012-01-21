به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با طرح این سؤال که چرا برخی از تقابل آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی با آیت‌الله مصباح‌یزدی سخن می گویند، نوشت: نفس صف‌آرایی روحانیت مقابل یکدیگر، شیطنت دوم خرداد و جریان فتنه است. برخی متأسفانه روحانیت را مقابل روحانیت قرار می دهند که به نظر میرسد این همان خط انحرافی گروه بهزاد نبوی در سازمان مجاهدین انقلاب است.



در سازمان مجاهدین انقلاب (اول)، حضرت امام (ره) آیت الله راستی کاشانی را به عنوان نماینده خود معرفی فرمودند. لیکن گروه بهزاد نبوی برای تضعیف نماینده ولی فقیه و کسانی که با ایشان همراهی داشتند، نماینده امام در نهادهای دیگر را علم می کردند و نظرات نماینده امام در سازمان را در مقابل نظرات آقای اردبیلی، امامی کاشانی، هاشمی و ... قرار می دادند. این گروه منحرف به آقای اردبیلی، امامی کاشانی و ... اصلاً اعتقاد نداشتند لیکن با طرح روحانیت علیه روحانیت، به دنبال تضعیف روحانیت بودند. اکنون نیز ما به عنوان دلسوزان انقلاب به گونه ای رفتار نکنیم که این عمل خلاف، تداعی شود.



آن کسانی که می‌خواهند در کشور ایجاد اختلاف کنند سعی دارند در درون روحانیت خط‌کشی و مرزبندی می‌کنند تا روحانیت را مقابل هم قرار دهند. جریان فتنه از دیرباز چنین شیطنت‌هایی را انجام می‌داد و جریان انحرافی هم دارد همان خط را دنبال می کند. اصولگرایان باید متوجه باشند و فریب آنها را نخورند.



در ثانی سمبل و نماد روحانیت در حوزه سیاسی جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) هستند که موجه و قابل قبول برای همه گروه‌ها هستند. این تلاش جریان فتنه و جریان انحرافی است که به صورت مشترک می خواهند تا درون اصولگرایان ایجاد اختلاف کنند. اما درباره محوریت، با توجه به اینکه محتوا و مناسبات درون این گفتمان را وحدت شکل می‌دهد، ما در کشور چند گفتمان نداریم. یک گفتمان انقلاب اسلامی داریم، طبیعی است که رهبر فرزانه انقلاب با مواضع حکیمانه دائما گفتمان انقلاب را تبیین می‌کنند و روحانیت در مقام بسط گفتمان انقلاب، همان مسیری را که رهبری بیان فرمودند گسترش می دهند.

بنابراین به قول معروف در یک سلسله منطقی و رتبی است و هیچ مشکلی هم وجود ندارد؛ محور، ولایتمداری است. خیمه‌ای اگر قرار است زده شود فراگیر خواهد بود که از گفتمان انقلاب اسلامی، امام و رهبری شکل گرفته است و همه ملت ایران زیر این خیمه قابل تعریفند، مگر جریان فتنه و جریان منحرف که به این خیمه ورود پیدا نمی‌کند.



در هر صورت اساساً این رویکرد که روحانیت را مقابل هم قرار دهند حرکت شیطانی است و با هر چالش سیاسی و بحث بیهوده ای نباید علما را مقابل هم قرار دهیم. باید با صراحت تاکید کنیم آنهایی که تعمدا خط تقابل علما را دنبال می کنند، در نهایت به خط اسلام منهای روحانیت می رسند. چرا که کمترین دوئیتی بین آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح وجود ندارد و همه این بزرگواران درد دین، اسلام، انقلاب و ولایت دارند و اگر برخی می خواهند خود را از اطرافیان ایشان نشان دهند و به جهت رسیدن به مطامع خود شیطنت می کنند، در زمین بازی جریان فتنه و انحرافی حرکت می کنند.

