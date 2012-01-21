دادگستری گناباد با کمبود قاضی مواجه است

حسن پورهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادگستری شهرستان گناباد از لحاظ کمبود قاضی وضع اسفباری دارد و در حالی که دادگستری باید به داد مردم برسد ولی معلوم نیست چه کسی باید به داد دادگستری گناباد برسد.

وی افزود: گلایه های زیادی از سوی مردم به شورای اسلامی شهر منتقل می شود که پرونده های کیفری که می بایست منجر به صدور رای شود حدود شش ماه معطل می ماند.

وی افزود: قسمت دادسرای این شهرستان که وظیفه بررسی جرم را به عهده دارد نسبتا خوب است و با ریاست دادستان و دو دادیار و یک بازپرس اداره می شود که با وجود کمبود نیرو با تلاش مضاعف این افراد بررسی جرم انجام و مشخص می شود اما از آنجا به بعد که پرونده می بایست منجر به صدور حکم شود به علت نبود قاضی حدود 500 پرونده معطل مانده یا حداقل شش ماه در نوبت هستند.

پورهاشمی تصریح کرد: در دادگستری شهرستان گناباد برابر چارت سازمانی می بایست دو دادگاه کیفری با دو قاضی و دو دادگاه حقوقی با دو قاضی و یک دادگاه انقلاب با یک قاضی و یک معاون و یک رئیس دادگستری جمعا هفت نفر اداره شود که متاسفانه همه این وظایف توسط رئیس دادگستری انجام می شود.

وی افزود: علاوه بر آن نظارت و صدور حکم پرونده های شورای حل اختلاف و رسیدگی به پرونده های اجرای احکام مدنی نیز توسط ایشان انجام می شود و بعضا مواردی از پرونده های کیفری مانند رسیدگی به جرائم افرادی که سنشان کمتر از 18 سال است نیز توسط ایشان انجام می شود.

پورهاشمی گفت: بنده از نزدیک شاهد هستم که ریاست دادگستری گناباد روز و شب بی وقفه وقت می گذارند اما با این همه کار و شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان آیا واقعا می توان به همه این امور رسیدگی کرد، اگر ایشان چند روز به مرخصی برود چه کسی جوابگوی مردم خواهد بود.

وی ضمن تشکر از ریاست دادگستری گناباد، دادستان و پرسنل دادگستری شهرستان از مسئولان استان و کشور در قوه قضائیه خواست که حداقل دو قاضی یکی در دادگاه کیفری و یکی در دادگاه حقوقی به این شهرستان اعزام کنند تا مردم ولایتمدار این شهرستان بیش از این دچار مشکل نشوند.