به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پذیرش وسنجش حوزه‌های علمیه خواهران کشور قبل از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران از آغاز ثبت نام ورود به حوزه‌های علمیه از ۱۵ بهمن ماه خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد داشت.



حجت الاسلام محسن محدث با اشاره به تاسیس حوزه علمیه خواهران در سال ۱۳۷۶، تربیت خواهران دین‌شناس، صاحبنظر و توانمند در تعلیم و تربیت و ترویج آموزه‌های دینی؛ تحقیق و تالیف و پاسخگویی به نیازهای علمی و معرفتی خواهران و برنامه ریزی در عرصه‌های بین المللی را از جمله اهداف تاسیس حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸۷ حزوه علمیه خواهران در سراسر کشور در سطح ۲ پذیرش دارند بیان کرد: تعداد ۴۴ مرکز تخصصی و موسسه آموزش عالی در پذیرش طلاب خواهر سطح ۳ فعالیت می‌کنند.



مدیر پذیرش وسنجش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در ادامه با اشاره به مقاطع تحصیلی حوزه علمیه خواهران ابراز داشت: حوزه علمیه خواهران در سطح ۲، سطح ۳، سطح ۴ و دوره عالی و اجتهاد فعال است که در حال حاضر تنها در سطوح ۲ و ۳ اقدام به پذیرش می‌کند و برنامه ریزی برای پذیرش در سطوح عالی نیز در حال انجام است.



وی عنوان کرد: تحصیل در حوزه علمیه خواهران با توجه به شرایط و ظوابط حضوری با ۵ سال تحصیل، نیمه حضوری و غیر حضوری است.



محدث در ادامه رشته‌های تحصیلی تفسیر علوم قرآن، تاریخ اسلام، فقه و اصول، کلام اسلامی، مطالعات اسلامی زنان، فلسفه اسلامی و اخلاق و تربیت اسلامی را از جمله رشته‌ای سطح ۳ حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد.



وی ادامه داد: رشته تحصیلی فلسفه اسلامی و مطالعات اسلامی زنان تنها در حوزه علمیه خواهران قم ارائه می‌شود.



برگزاری آزمون ورودی سطح 2 در 15 اردیبهشت

مدیر پذیرش وسنجش حوزه‌های علمیه خواهران کشور درمورد تاریخ برگزاری آزمون ورودی حوزه علمیه خواهران ابزار کرد: آزمون ورودی سطح ۲ در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۰ در ۱۱۰ مرکز آزمون برگزار می‌شود و منابع این آزمون شامل ادبیات فارسی و عربی سال دوم و سوم دبیرستان به علاوه اطلاعات عمومی است.



محدث با اشاره به معافیت برخی از افراد برای شرکت در آزمون عنوان داشت: خواهران حافظ کل قرآن و نهج البلاغه، دارندگان مدرک کار‌شناسی و بالا‌تر از شرکت در آزمون سطح ۲ معاف هستند و مستقیما برای مصاحبه معرفی می‌شوند.

برگزاری آزمون سطح 3 در 22 اردیبهشت

