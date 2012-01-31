اجرای بیش از 100 ویژه برنامه به مناسبت سی وسومین فجر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان با بیان این که مراکز فرهنگی هنری پایتخت، همپای مردم و دیگر نهاد ها، با توجه به تقارن این ایام با ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام صادق (ع) و هفته وحدت، برپایی ویژه برنامه های متعددی را در دستور کار دارند گفت : نمایشگاه و مسابقه عکس «انقلاب در خانه ما» از ابتدای دهه فجر تا پایان بهمن ماه در 21 نگارخانه و 60 ایستگاه مترو پایتخت برگزار می شود.

وی همچنین به برپایی فرهنگسرای ایران ما در روز 22بهمن و در مسیر راهپیمایی اشاره و مسابقه «لبیک گویان» را یکی از برنامه های این فرهنگسرا عنوان کرد.

خوراکیان افزود: مسابقه «از انقلاب بگو» با موضوع ثبت خاطرات از ابتدای دهه فجر آغاز شده و تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اجرای ویژه برنامه روز ورود امام(ره) از سوی فرهنگسرای رضوان در بهشت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: سمفونی ولایت به همت فرهنگسرای ولا و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تولید می شود.

وی همچنین به رونمایی کتاب صوتی شرح ماجرا در روز 17 بهمن در فرهنگسرای انقلاب اشاره کرد و گفت: مستند سرزمین من با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روز 15 بهمن ماه در فرهنگسرای انقلاب رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اجرای هشت نشست موضوعی، 14 نمایشگاه، 29 برنامه ترکیبی، 18 مسابقه، دو اکران فیلم سینمایی، چهار اجرای هنری، سه برنامه گردشگری و تولید شش محصول فرهنگی از سوی مراکز فرهنگی هنری پایتخت اشاره کرد.

وی جورچین مکعبی هزار گوشه بیداری، کتاب عمود خیمه و لوح فشرده فریادی به وسعت بیداری را از جمله محصولات فرهنگی تولید شده عنوان کرد.

خوراکیان با اشاره به برگزاری سلسله همایش های«جوان ایرانی، زندگی ایمانی» اظهار داشت: این همایش ها تا روز 19 بهمن هر روز با حضور اساتید برجسته و جوانان کشور با محوریت نگاهی به رسالت جوان مسلمان در دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این همایش ها موضوع ارتقاء فرهنگ و اخلاق جوانان بررسی خواهد شد.

اجرای نمایش دیوارهای خاطره از 12 تا 20 بهمن در خانه فرهنگ با صفا و اجرای نمایش گلبانگ رهایی روز 16 بهمن در خانه فرهنگ وردآورد از جمله اجراهای هنری همزمان با دهه فجر در تهران است.

ویژه برنامه گذری در کوچه های انقلاب با موضوع نمایش فیلم های سینمایی مرتبط با انقلاب اسلامی از 13 تا 22 بهمن ماه در فرهنگسرای هنگام اجرا می شود.

مسابقات داستان نویسی قصه را تمام کن در طول دهه فجر در کتابخانه شهدای حصارک، کتابخوانی پیام آور امید، 12 تا 30 بهمن در کتابخانه دکتر شهیدی، طراحی پوستر، 17 و 18 بهمن در نگارخانه کلک خیال، کتابخوانی سپیده دم امید، 6 تا 25 بهمن در کتابخانه قیصر امین پور و مسابقه نقاشی کودک تا پایان بهمن ماه در خانه فرهنگ شمشیری برگزار می شود.

نمایشگاه های تصویر حماسه، از 10 تا 20 بهمن در فرهنگسرای رویش، عکس بصیرت، 11 تا 22 بهمن در نگارخانه فرهنگسرای انقلاب و نمایشگاه پوستر با موضوع پیروزی انقلاب از 11 تا 23 بهمن در فرهنگسرای ملل برپا می شود.

علاقمندان جهت شرکت در برنامه ها به نزدیک ترین فرهنگسرا و خانه فرهنگ محل زندگی خود مراجعه کنند.