به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام الله دهه فجر ویژه برنامه «طلوع فجر» شامل دورهمی نوجوان‌های کتابخوان با هدف معرفی کتاب‌های مربوط به وقایع پیروزی انقلاب اسلامی فردا دوشنبه ۱۶ بهمن در کتابخانه فرهنگسرای سلامت برگزار می‌شود.

در این‌برنامه کتاب «از تیر دوقلو تا انقلاب» نوشته علی اکبر میرزایی خوانساری معرفی می‌شود. خاطره گویی از مبارزات پیش از پیروزی انقلاب تا پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ هم بخش دیگر این‌مراسم است.

مراسم مورد اشاره فردا دوشنبه ۱۶ بهمن از ساعت ۱۰ در کتابخانه فرهنگسرای سلامت برگزار می‌شود.