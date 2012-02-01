سازمان نظام پزشکی طرح مدد محرومان را گسترش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اقدام مثبت سازمان نظام پزشکی در اجرای طرح مدد محرومان گفت: یکی از اقدامات مثبتی که سازمان نظام پزشکی در دست اجرا دارد طرح مدد محرومان است این طرح باید با همکاری دانشگاه‌ها وابسته به وزارت بهداشت در تمام مناطق کشور اجرایی شود.

دکتر حسینعلی شهریاری گفت: به نظر می‌رسد سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت باید برای اجرای بهتر این طرح برنامه‌ریزی داشته باشند و اعتبارات لازم هم برای اجرای آسان‌تر طرح هم از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکان کشور را افرادی دلسوز و انسان دوست تشکیل می‌دهند، تأکید کرد: متأسفانه رسانه ملی دائماً نقاط منفی جامعه پزشکی را برجسته می‌کند و هیچ گاه نشان نمی‌دهند که پزشکان کشور در شرایط سخت این چنین به همنوعان خود کمک می‌کنند. این اقدام نظام پزشکی برای ما بسیار پر اهمیت است.

طرح مدد محرومان سازمان نظام پزشکی جای تقدیر دارد

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: اجرای طرح مدد محرومان اقدام ارزشمند سازمان نظام پزشکی است که نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی این طرح را قابل تقدیر و حمایت می‌دانند.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی حمایتهای لازم را برای گسترش این طرح انجام می‌دهد تا تمام آحاد جامعه بتوانند از خدمات بهداشتی درمانی رایگان بهره‌مند شوند.

نماینده مردم چالوس در مجلس به اعزام تیم پزشکی مدد محرومان به شهرستان چالوس اشاره کرد و گفت: تیم پزشکان مستقر در مناطق محروم چالوس با دلسوزی بسیار ویزیت بیماران را انجام می‌دادند و ما شاهد بودیم بسیاری از افراد که دارای وضع مالی مناسبی نبودند و یا دسترسی مناسبی به خدمات درمانی نداشتند. از این طرح استقبال کردند، در نتیجه بیماری بسیاری از افراد نیازمند نیز درمان شد.

مسئولان استانی هم به طرح مدد محرومان کمک کنند

دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مسئولان استانها در طرح مدد محرومان به سازمان نظام پزشکی کمک کنند تا این طرح به صورت فراگیر در استان‌های محروم اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مدد محرومان باید با همکاری مسؤولان استانی اجرا شود، اظهار داشت: اجرای طرح مدد محرومان از سوی سازمان نظام پزشکی حرکتی بسیار انسان دوستانه است این اقدام باید از سوی نهادهای مختلف در استان‌ها هم حمایت شود تا پزشکان به راحتی خدمات ارائه دهند.

قاضی زاده گفت: استانداران باید خدمات و تجهیزات سیار را در اختیار پزشکان قرار دهند و آنها به راحتی بتوانند در شهرها و روستاها به ارائه خدمت بپردازند.

مدد محرومان در نقاط مختلف کشور گسترش یابد

دکتر شاهرخ رامین، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طرح مدد محرومان یک طرح ملی موفق در حوزه درمانی است که باید با حمایت بیشتر سایر نهادها از سازمان نظام پزشکی در تمام نقاط کشور اجرایی شود.

وی، اجرای طرح مدد محرومان را یک رفتار انسان دوستانه عنوان کرد و گفت: طرح مدد محرومان بیش از اینکه به درمان بیماران نیازمند کمک کند یک رفتار انسان دوستانه است که برای بهبود روابط جامعه پزشکی با توده‌های مردم در حال اجرا است.

سازمان نظام پزشکی با انسجام طرح مدد محرومان را دنبال کند

دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای طرح مدد محرومان اظهار داشت: این اولین باری نیست که پزشکان در شرایط سخت در نقاط محروم جامعه خدمات ارائه می‌کنند، در ایام دفاع مقدس و بعد از آن بسیاری از پزشکان بی‌نام و نشان در نقاط مختلف کشور به مردم کمک می‌کردند.

وی گفت: متاسفانه رسانه ملی از پزشکان کشور افرادی ساخته است که فقط به دنبال به دست آوردن پول هستند، این وظیفه رسانه ملی است که این طرح‌ها را در جامعه مطرح کند.