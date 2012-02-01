50 مقاله به همایش امر به معروف و نهی از منکر در لرستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا کرمی ظهر چهارشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه اسلام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ضروری می داند، اظهار داشت: تمامی اعمال در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره در مقابل اقیانوس است.

وی با بیان اینکه تمام افراد جامعه باید وظیفه شناس باشند و در برابر گناهانی که در جامعه می بینند نهی از منکر کنند، یادآور شد: اگر افراد جامعه حدود امر به معروف را رعایت و در مقابل گناهان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نهی از منکر کنند به طور یقین آن جامعه سعادتمند می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکر افزود: فراخوان ارسال مقاله به دبیرخانه جشنواره در 12 محور به سراسر استانهای کشور اعلام و مقالات بسیار ارزشمندی به دبیرخانه همایش ارسال شد.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه 50 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است، ادامه داد: در پایان همایش از 6 مقاله برتر با اهدا لوح و جایزه تجلیل به عمل آمد.

وی تصریح کرد: مقالات برگزیده توسط مرکز تحقیقات سپاه پاسداران با حق تقدم سپاه در ویرایش آنها چاپ می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در پایان یادآور شد: بیش از 500 ضابط امر به معروف و نهی از منکر در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان فعالیت می کنند.