به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که استفاده از پتوی سنگین برای بیماران بستری در بیمارستان، به آرامش آنها کمک کرده است.

یافته‌های پژوهشگران نشان داد که این پتوهای حدود ۶.۸ کیلوگرمی، میزان اضطراب بیماران را در مقیاسی ۱۰‌ نمره‌ای، نزدیک به چهار نمره کاهش داده‌اند.

«مارسی ابرتس»، پژوهشگر ارشد این مطالعه، در یک بیانیه خبری گفت: «بیماران بستری اغلب دچار اضطراب شدید می‌شوند؛ امری که می‌تواند بر روند بهبودی، خواب و سلامت روان آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.»

ابرتس که مدیر تحقیقات پرستاری در سیستم سلامت سنت لوک در کانزاس‌سیتیِ میزوری است، افزود: «مطالعه ما نشان داد که یک دوره کوتاه استفاده از پتوی سنگین می‌تواند اضطراب بیماران را به‌مراتب بیشتر از سایر روش‌های غیردارویی کاهش دهد؛ و این اثر حتی پس از برداشتن پتو نیز باقی می‌ماند.»

محققان در بخش پیش‌زمینه پژوهش خاطرنشان کردند که پتوهای سنگین، که در ابتدا برای آرام کردن بیماران مبتلا به اوتیسم استفاده می‌شدند، اکنون محبوبیت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. این پتوهای سنگین به تسکین بی‌خوابی، استرس و سایر مشکلات کمک می‌کنند.

ابرتس گفت: «ثابت شده است که پتوهای سنگین در محیط‌های گوناگونی، از جمله مطب‌های دندانپزشکی، مراکز بستری سلامت روان و کلینیک‌های کاردرمانی، فواید درمانی دارند.»

برای انجام این مطالعه مقدماتی، پژوهشگران ۵۴ بیمار را که بین مارس ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۵ در بیمارستان تحت درمان بودند، انتخاب کردند.

همه بیماران به مدت ۲۰ دقیقه از پتوی سنگین استفاده کردند. نیمی از آن‌ها بلافاصله زیر پتو قرار گرفتند و نیمی دیگر پیش از دریافت پتو، ۲۰ دقیقه منتظر ماندند.

نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو گروه، سطح اضطرابِ گزارش‌شده توسط خودِ بیماران، بلافاصله پس از استفاده از پتوی سنگین کاهش یافت.

به گفته محققان، بیماران تا دست‌کم ۲۰ دقیقه پس از آن نیز آرام‌تر ماندند؛ امری که نشان‌دهنده تداوم اثر آرام‌بخش حتی پس از برداشتن پتو است.

در نظرسنجی پایانی، بیش از ۸۰ درصد بیماران استفاده از پتو را آرام‌بخش توصیف کردند.

با این حال، به گفته محققان، ۲۶ درصد از بیماران احساس کردند که پتو بیش از حد گرم است و ۳۳ درصد نیز آن را بیش از حد سنگین دانستند.

پژوهشگران اظهار داشتند که برای تأیید فواید احتمالی پتوهای سنگین، به مطالعات بزرگ‌تری با مشارکت تعداد بیشتری از بیماران نیاز است.

پژوهشگران در مقاله خود نتیجه‌گیری کردند: «تحقیقات بیشتر در مورد پتوهای سنگین‌وزن برای بیماران بستری در بیمارستان، باید بر گروه‌های خاصی از بیماران یا محیط‌های درمانی مشخصی متمرکز شود. پتوهای سنگین‌وزن ممکن است به‌ویژه برای بیمارانی که دچار بیماری‌های وخیم هستند یا دوران نقاهت پس از آن را سپری می‌کنند، مفید باشند.»