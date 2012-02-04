فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با فدراسیون شمشیربازی جهت انجام سفرهای برون مرزی گفت: اسپانیا، دانمارک و ایتالیا طی یک ماه و نیم آینده میزبان مسابقات جام جهانی در اسلحه فلوره هستند. این رقابتها در اسلحه اپه به میزبانی فرانسه و قطر و در اسلحه سابر به میزبانی روسیه و ایتالیا برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه هر هفت جام جهانی تا پیش از پایان سال جاری برگزار میشود، یادآور شد: شمشیربازان ایران در تمام این رقابتها شرکت میکنند تا بتوانند برای کسب سهمیه المپیک رنکینگ جهانی خود را بهبود بخشند اگرچه امیدمان برای المپیکی شدن به واسطه حضور در این رقابتها، در اسلحه فلوره بیشتر از دو اسلحه دیگراست.
رئیس فدراسیون شمشیربازی از شروین طلوعی، علی یعقوبیان و مجتبی عابدینی به عنوان شانس اول المپیکی شدن در اسلحههای فلوره، اپه و سابر یاد کرد و در مورد روند کسب سهمیه المپیک شمشیربازان توضیحاتی داد.
وی گفت: چهار تیم اول رنکینگ جهانی به طور مستقیم راهی المپیک میشوند بنابراین در اسلحه فلوره چین و ژاپن که جزو چهار تیم اول این رنکینگ هستند، صعودشان قطعی است. پس از آن شانس المپیکی شدن به تیمهای اول هر قاره میرسد که در قاره آسیا کره جنوبی این جایگاه را دارد.
باقرزاده ادامه داد: با المپیکی شدن چین، ژاپن و کرهجنوبی در بخش تیمی بازیکنان آنها در بخش انفرادی هم صاحب سهمیه میشوند. بنابراین برای مشخص شدن دیگر المپیکیها، موقعیت بازیکنانی از دیگر کشورها که در رنکینگ جهانی هستند لحاظ خواهد شد که هنگکنگ پس از چین، ژاپن و کرهجنوبی برترین کشور آسیایی در رنکینگ جهانی است.
رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه از هر ملیت یک بازیکن صاحب سهمیه المپیک میشود، خاطرنشان کرد: چهار بازیکن هنگکنگ به صورت متوالی دررنکنیگ جهانی هستند که البته از میان آنها فقط یک نفر صاحب سهمیه میشود. پس از هنگکنگیها، ایران توسط شروین طلوعی صاحب جایگاه برتر است و پس از وی به ترتیب ورزشکارانی از لبنان، قزاقستان و تایلند قرار دارند و بعد از آنها هم امید صیاد قنبری.
وی اظهارداشت: در حال حاضر که هنوز هفت جام جهانی موردنظر برگزار نشده است شروین طلوعی المپیکی محسوب می شود اما وی با ورزشکار لبنانی که در آمریکا تمرین میکند هم امتیاز است. اگر شروین بتواند در طول جامهای جهانی موقعیت فعلیاش خود را حفظ کند سهمیهاش قطعی میشود.
باقرزاده به وضعیت شمشیربازان اسلحه اپه و سابر اشاره کرد و گفت: حضور در جام جهانی بیشتر به منظور آماده سازی این ورزشکاران است. بیشتر امیدوارم با شرکت در رقابتهای "زون آسیا" (فروردین ماه - ژاپن) دراین دو اسلحه صاحب سهمیه شویم. این رقابتها ویژه کشورها و بازیکنانی است که موفق به کسب سهمیه نشدهاند.
نظر شما