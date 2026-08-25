به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین بعد از ظهر سهشنبه در نشست جمعبندی سفر به استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پیش از سفر به استان، اطلاعات دقیق کرمانشاه بررسی و تحلیل میشود تا با شناخت کافی از ظرفیتها و مسائل استان، برنامهریزی و تصمیمگیری انجام شود.
وی افزود: همزمان با بازدید معاونت علمی از پارک علم و فناوری، جلسات جداگانهای نیز با حضور مسئولان بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان با اساتید دانشگاه، اساتید جوان و نخبگان استان برگزار شد تا موضوعات علمی و ظرفیتهای نخبگانی کرمانشاه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
افشین با تشریح ساختار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: معاونت علمی، بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان، سه بخش اصلی این مجموعه هستند که هر کدام مأموریت مشخصی دارند؛ بنیاد ملی نخبگان بر شناسایی و نگهداشت نخبگان تمرکز دارد و بنیاد ملی علم ایران نیز در حوزه کیفیسازی و حمایت از پژوهش فعالیت میکند.
وی با اشاره به موفقیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کسب جایزه «جهش» بنیاد ملی علم ایران، این موفقیت را افتخاری مهم برای دانشگاه و استان دانست و گفت: این دانشگاه در جمع ۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار گرفته که موفق به کسب این جایزه شدهاند و لازم است این دستاورد در معرفی ظرفیتهای دانشگاه بهعنوان یک افتخار ملی مورد توجه قرار گیرد.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: در مجموع ۲۰ دانشگاه کشور موفق به دریافت این جایزه شدهاند که ۱۱ دانشگاه از وزارت علوم و ۹ دانشگاه از دانشگاههای علوم پزشکی هستند و قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این جمع، دستاورد ارزشمندی محسوب میشود.
افشین همچنین از حمایت معاونت علمی از دانشگاه رازی خبر داد و اظهار کرد: تلاش میکنیم با حمایت از دانشگاهها، زمینه ارتقای جایگاه علمی آنها و قرار گرفتن در جمع دانشگاههای برتر و موفق کشور فراهم شود.
وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت شرکتهای دانشبنیان استان کرمانشاه گفت: این استان دارای ۱۰۳ شرکت دانشبنیان است و از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان رتبه هفدهم کشور را دارد، اما نکته مهمتر، میزان فروش محصولات دانشبنیان این شرکتهاست.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان در استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۳.۷ همت رسیده و استان از این نظر رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.
افشین این جایگاه را نشاندهنده کیفیت بالای شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه دانست و تصریح کرد: اینکه استان از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان رتبه هفدهم و از نظر فروش محصولات دانشبنیان رتبه ششم کشور را دارد، بیانگر آن است که شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه شرکتهایی با کیفیت، نوآور و دارای توانایی مناسب در رساندن محصولات خود به بازار هستند.
وی تأکید کرد: هدف صرفاً افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان نیست و نباید ملاک موفقیت را این بدانیم که تعداد شرکتها در سال آینده به چند صد شرکت برسد؛ آنچه اهمیت دارد این است که شرکتها تا چه اندازه در زنجیره ارزش و تولید اثرگذار باشند و بتوانند محصولات دانشبنیان خود را به بازار برسانند.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه کرمانشاه با تعداد نسبتاً محدود شرکتهای دانشبنیان، اثربخشی قابل توجهی ایجاد کرده است، گفت: این موضوع یکی از نقاط قوت مهم استان است که باید در معرفی ظرفیتهای کرمانشاه مورد توجه قرار گیرد.
افشین همچنین از ارائه اطلاعات و آمار دقیق حوزه دانشبنیان استان خبر داد و افزود: دفترچه اطلاعات و آمار دقیق ظرفیتهای دانشبنیان استان در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت تا بتوانند از این دادهها برای برنامهریزی و معرفی توانمندیهای استان استفاده کنند.
وی با اشاره به وضعیت محصولات دانشبنیان استان نیز گفت: کرمانشاه دارای ۳۹ محصول دانشبنیان است و از این نظر رتبه بیستم کشور را دارد؛ این موضوع در کنار رتبه ششم استان در فروش محصولات دانشبنیان نشان میدهد که در محصولات تولیدشده، بازار و فروش نیز شکل گرفته و عمق فعالیتهای دانشبنیان در استان قابل توجه است.
معاون علمی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده بیشتر دانشگاههای استان از حمایتهای بنیاد ملی علم ایران تأکید کرد و گفت: دو دانشگاه کرمانشاه باید سهم بیشتری از تسهیلات و گرنتهای بنیاد ملی علم ایران دریافت کنند، چرا که میزان بهرهمندی آنها از این حمایتها در مقایسه با ظرفیت علمی استان هنوز پایین است.
افشین خاطرنشان کرد: علاوه بر گرنتهای اختصاصی که دانشگاهها برای طرحهای خاص دریافت میکنند، حمایتهای عمومی بنیاد ملی علم ایران نیز وجود دارد و دانشگاههای استان باید با برنامهریزی و تعامل بیشتر، از این ظرفیتها برای تقویت فعالیتهای پژوهشی و علمی خود استفاده کنند.
کرمانشاه ظرفیت ارتقای جایگاه دانشبنیان خود در کشور را دارد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به رشد قابل توجه شاخصهای علمی و فناورانه کرمانشاه در سالهای اخیر گفت: جایگاه استان در برخی شاخصها از رتبههای پایینتر به رتبه دهم کشور ارتقا یافته و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان بهبود بیشتر این جایگاه وجود دارد.
افشین اظهار کرد: عملکرد استان کرمانشاه نسبت به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته و در یکی از شاخصهای مورد بررسی، رتبه استان از هجدهم به دهم کشور رسیده است؛ با این حال معتقدیم ظرفیت کرمانشاه برای ارتقای این جایگاه بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای حمایتی بنیاد ملی علم ایران افزود: بخشی از منابع این بنیاد از طریق پذیرش طرحهای پژوهشی و اعطای گرنت در اختیار دانشگاهها قرار میگیرد و نرخ پذیرش طرحها نیز حدود ۳۸ درصد است.
افشین با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر دانشگاههای کرمانشاه از این ظرفیت گفت: از دانشگاههای استان انتظار داریم با جدیت بیشتری در این فراخوانها و برنامهها مشارکت کنند، چرا که دریافت گرنتهای پژوهشی میتواند به تقویت زیرساختهای علمی، آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاهها کمک کند و موجب رونق گرفتن پژوهش در دانشگاه شود.
معاون علمی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه، این استان را دارای شرایطی متفاوت و قابل توجه در کشور دانست و گفت: ممکن است استانی مانند تهران هم در تعداد شرکتهای دانشبنیان و هم در میزان فروش رتبه نخست را داشته باشد، اما کرمانشاه با وجود رتبه پایینتر در تعداد شرکتها و محصولات، در شاخص درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان رتبه ششم کشور را دارد که یک شاخص بسیار مهم است.
وی افزود: کرمانشاه از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان در رتبه هفدهم و از نظر تعداد محصولات دانشبنیان در رتبه بیستم قرار دارد، اما در میزان فروش محصولات دانشبنیان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است؛ این موضوع نشان میدهد که نوآوری در استان توانسته به فناوری، محصول و در نهایت درآمد تبدیل شود.
افشین تأکید کرد: این ظرفیت، وظیفه پارک علم و فناوری استان را دوچندان میکند تا ارتباط میان شرکتها، بازار و زنجیرههای ارزش را به شکل جدیتری برقرار کند.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیر پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: پارک باید علاوه بر معرفی ظرفیتها، به شناسایی زنجیرههای ارزش و شرکتهای دارای ظرفیت رشد نیز بپردازد و آنها را به ابزارهای حمایتی و سرمایهگذاری متصل کند.
معاون علمی رئیسجمهور با تشریح مدل جدید حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: در یک مدل، شرکتها خودشان به سامانههای حمایتی مراجعه و درخواست دریافت حمایت میکنند، اما مدل دیگری نیز وجود دارد که در آن پارک علم و فناوری، شرکت و زنجیره دارای ظرفیت را شناسایی و به معاونت علمی معرفی میکند.
وی ادامه داد: اگر پارک تشخیص دهد یک شرکت دارای زنجیره ارزش، بازار و ظرفیت افزایش تولید است، میتواند آن را به معاونت علمی معرفی کند تا به جای اینکه شرکت وارد بروکراسی شود، معاونت علمی و دستگاههای حمایتی به سراغ آن شرکت بروند و برای رفع موانع و توسعه فعالیت آن اقدام کنند.
افشین این رویکرد را یکی از وظایف مهم پارکهای علم و فناوری در نقش «رهبر اکوسیستم» عنوان کرد و افزود: پارک باید شرکتها را به صورت دقیق شناسایی کند، زنجیرههای ارزش را پیدا کند و زمینه اتصال آنها به سرمایهگذاران و ابزارهای تأمین مالی را فراهم سازد.
وی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی معاونت علمی گفت: برای طرحهای بزرگ، صرفاً تسهیلات مستقیم معاونت علمی کافی نیست و ابزارهای دیگری مانند اوراق مشارکت و مدلهای سرمایهگذاری همافزا نیز در نظر گرفته شده است.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: در مدل سرمایهگذاری همافزا، در صورتی که بخش خصوصی سرمایهگذاری مشخصی انجام دهد، امکان مشارکت و تأمین مالی متناسب از سوی دولت و شبکه بانکی فراهم میشود و میتوان چند برابر میزان سرمایه اولیه بخش خصوصی تسهیلات در اختیار طرح قرار داد.
افشین با تأکید بر اینکه مدیران پارکها باید با این ابزارهای جدید تأمین مالی آشنا باشند، گفت: این ظرفیتها زمانی اثرگذار خواهد بود که مدیران پارکها علاوه بر آشنایی با ابزارها، شرکتهای مناسب را نیز در اکوسیستم خود شناسایی و برای استفاده از این ظرفیتها معرفی کنند.
وی همچنین بر ضرورت انتقال تجربههای موفق بینالمللی به اکوسیستم فناوری کشور تأکید کرد و گفت: کرمانشاه از جمله استانهایی است که در برنامه بازدید و انتقال تجربه از چین قرار گرفته و قرار است این تجربهها با هماهنگی انجامشده به کشور و بهویژه پارک علم و فناوری استان منتقل شود.
معاون علمی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود از فعالسازی طرح «نوآ» برای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر زنجیرههای ارزش و با مشارکت استان اجرایی خواهد شد و لازم است دو زنجیره اولویتدار با توافق و تأیید مشترک شناسایی و برای اجرای طرح در استان مشخص شوند.
افشین خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه، شناسایی ظرفیتهای واقعی استان، تمرکز منابع بر زنجیرههای دارای مزیت و ایجاد اتصال مؤثر میان شرکتهای دانشبنیان، بازار، سرمایهگذاران و دستگاههای حمایتی است تا ظرفیتهای فناورانه کرمانشاه به ارزش اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.
۵۰ میلیارد تومان برای توسعه زنجیرههای کشاورزی و قیر طبیعی کرمانشاه اختصاص مییابد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای حمایت از توسعه زنجیرههای اولویتدار استان کرمانشاه خبر داد و گفت: زنجیرههای کشاورزی و قیر طبیعی به عنوان دو محور اصلی این حمایتها مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی عنوان کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان، دو زنجیره کشاورزی و مواد معدنی بهویژه قیر طبیعی میتوانند به عنوان محورهای اصلی برنامههای حمایتی معاونت علمی قرار گیرند.
وی افزود: در حوزه قیر طبیعی، هر مجموعه، دانشگاه یا هسته فناور که بتواند روی فرآوری و توسعه فناوریهای مرتبط با این ماده معدنی کار کند، میتواند از حمایتهای پژوهشی و فناورانه بهرهمند شود.
افشین با تأکید بر نقش دانشگاهها در شناسایی ایدههای فناورانه گفت: برگزاری «روز فناوری» در دانشگاههای استان میتواند زمینهای برای شناسایی ایدهها و تشکیل هستههای فناور باشد. دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای استان میتوانند در این فرآیند مشارکت داشته باشند و ایدههای منتخب پس از شناسایی، در مسیر تبدیل شدن به فناوری و محصول مورد حمایت قرار گیرند.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: در قالب طرح «نوآ» با توجه به ظرفیت شرکتهای استان، حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای کرمانشاه در نظر گرفته میشود که ۷۰ درصد آن باید به ایدهها و طرحهای مرتبط با دو زنجیره اولویتدار استان اختصاص پیدا کند و ۳۰ درصد نیز برای سایر طرحها قابل استفاده خواهد بود.
وی تصریح کرد: هدف این است که بخش عمده حمایتها به سمت زنجیرههایی برود که استان در آنها مزیت واقعی دارد؛ بنابراین ۷۰ درصد منابع باید در زنجیرههای مشخصشده، از جمله کشاورزی و قیر طبیعی، هزینه شود و ۳۰ درصد نیز به صورت پراکنده و برای سایر ایدههای فناورانه اختصاص یابد.
افشین همچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای حمایت از طرحهای فناورانه با مشارکت صنعت خبر داد و گفت: در این مدل، صنعت ۷۰ درصد هزینه اجرای پروژه را تأمین میکند و معاونت علمی ۳۰ درصد هزینه را تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض تقبل خواهد کرد.
وی افزود: این حمایت در قالب قرارداد سهجانبه میان پارک علم و فناوری، صنعت و معاونت علمی انجام میشود و طرحها باید دارای خروجی مشخص فناورانه و ارزش افزوده اقتصادی باشند.
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