به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم قرعه کشی و گروه بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات دهه فجر با حضور معاون سفارت جمهوری اسلامی ، رایزن فرهنگی ، اعضای سفارت ایران ، روسای نمایندگی های دولتی ، سرپرستان تیم های شرکت کننده و بازیکنان در مجتمع فرهنگی "ناب" برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک ایام فرخنده دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی از مسئولین برگزاری مسابقات قدردانی کرد.

دولت آبادی به نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت : شما جوانان علاوه بر حضور در این عرصه ها موفق شدید در عرصه علم و دانش هم موفقیت و شگفتی آفرین باشید.

وی افزود: این موفقیت ها نه تنها در کشورمان باعث افتخار است بلکه امروز دانشجویان عزیز ایرانی در مالزی نیز با کسب مراتب علمی و دستاوردهای تحقیقاتی نیز باعث سرافرازی ایرانیان و دانشگاه های مالزی شده اند.

وی توجه و اهتمام جوانان کشورمان به ورزش را ستود و از همه آنها خواست با همین روحیه و شور و شوق به ورزش نگاه کرده و همواره اخلاق ورزشی و مردانگی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

سپس "علی دهقانی" داور بین المللی کشورمان که در مالزی صوت می زند قوانین جاری در فوتسال و اخرین تغییرات در مقررات کنفدراسیون فوتبال اسیا را برای بازیکنان و سرپرستان تشریح کرد و مراسم قرعه کشی آغاز شد.

16 تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال "جام فجر" در 4 گروه از شنبه 15 بهمن ماه برای کسب قهرمانی در مجتمع ورزشی آمپنگ به رقابت خواهند پرداخت.

بازی فینال و مراسم اختتامیه جام فجر ایرانیان مقیم مالزی شامگاه یکشنبه 16 فروردین انجام خواهد شد و تیم برتر علاوه بر مدال و جام افتخار مبلغ 4 هزار رینگیت به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.