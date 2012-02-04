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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۸

عمر البشیر:

جنگ سودان با سودان جنوبی نزدیک است

جنگ سودان با سودان جنوبی نزدیک است

عمر البشیر پس از دیدار با رئیس جمهور سودان جنوبی تاکید کرد: سودان بیشتر از آنکه به صلح با سودان جنوبی نزدیک باشد به جنگ با این کشور نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر "عمر البشیر" در گفتگو با تلویزیون رسمی سودان اظهار داشت: فضای کنونی روابط با سودان جنوبی بیشتر از آنکه به صلح نزدیک باشد به جنگ نزدیک شده است.

عمر البشیر همچنین دولت سودان جنوبی را به تلاش برای سرنگونی دولت خارطوم با توقف تولیدات نفتی از منابع مشترک متهم کرد.

وی این اظهارات را پس از دیدار روز پنج شنبه گذشته با "سیلوا کر" رئیس جمهور سودان جنوبی مطرح کرد. سیلوا کر پس از این دیدار گفته بود: در صورتی که مذاکرات نفتی به ویژه در زمینه منطقه نفتی ابیی به توافقی منجر نشود منازعات ممکن است مجددا آغاز شود.

خاطر نشان می شود عدم ترسیم مرزهای سودان با سودان جنوبی تاکنون و اتهامات دوکشور علیه یکدیگر در زمینه حمایت از گروههای شورشی از جمله مسائل تنش زا میان خارطوم و جوبا در ماههای پس از تشکیل سودان جنوبی (جولای 2011) بوده است.

در تحولی دیگر در جریان دیدار دو قبیله سودانی در ایالت الوحده (جنوب سودان) که برای صلح میان آنها برگزار شد 37 نفر کشته شدند. این افراد درپی تیراندازی در جریان این مراسم کشته شدند.

کد مطلب 1524691

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