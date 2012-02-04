کمبود اعتبار اجرای طرح هادی روستاهای آمل را کند کرد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از دلایل کندی اجرای طرح هادی روستایی را کمبود منابع اعتباری اعلام کرد.

وی ادامه داد: استقبال کم روستاییان برای عقب نشینی از واحدهای در مسیرتعریض دربافت روستایی از مشکلات دیگر در اجرای طرح هادی در سایر روستاهای آمل است.

علوی، اجرای طرح هادی را با همکاری و استقبال روستاها در عقب نشینی همگانی در اجرای این طرح مهم دانست و گفت: اجرای طرح هادی در بیشتر روستاها در مسیرهای اصلی اجرا می شود.

رئیس اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل، به اجرای فاز دوم طرح هادی در روستای آغوزبن از توابع بخش مرکزی این شهرستان به مناسبت دهه مبارکه فجر اشاره کرد و گفت: برای اجرای فاز دوم طرح هادی در این روستا 650 میلیون اعتبار اختصاص داده شده است.

وی افزود: امسال برای اجرا و ادامه طرحهای هادی دراین تعداد روستای آمل بیش از 10میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که هم اکنون درحال اجراست.

شهرستان آمل دارای 330 روستا است.

