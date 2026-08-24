وزیر آموزش و پرورش: هدف دشمن ایجاد شکاف میان دولت و ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت یادآور نام و خاطره همه دولتمردان شهید، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر است.

وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی برای قدردانی از مجموعه دولت و همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تبیین خدمات و دستاوردهای دولت ادامه داد: باید اقدامات و خدمات انجام شده در بخش‌های مختلف برای مردم تشریح شود و در این مسیر نقش رسانه‌ها و مسئولان در روایت صحیح عملکرد دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.

کاظمی همچنین از تلاش نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: همراهی و پیگیری نمایندگان استان در مسائل مرتبط با آموزش و پرورش قابل تقدیر است.

تشکیل ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید برای نخستین بار

وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید بیان کرد: تشکیل این ستاد در راستای گرامیداشت مقام شهدای دولت و توجه ویژه به سیره و عملکرد دولتمردان شهید انجام شده و انتخاب وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس این ستاد نیز برای نخستین بار صورت گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: این اقدام فرصتی فراهم می‌کند تا علاوه بر بزرگداشت مقام شهدا، الگوی مدیریتی و شیوه خدمت‌رسانی دولتمردان شهید برای نسل جدید و مدیران کشور تبیین شود.

جنگ شناختی با هدف تسخیر اذهان

کاظمی با اشاره به ابعاد جنگ شناختی و تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، تسخیر اذهان و ایجاد شکاف میان دولت و ملت است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، تبیین خدمات و دستاوردهای دولت و معرفی نقش دولتمردان در خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید اجازه ندهیم روایت‌های نادرست و تحریف‌شده، رابطه میان مردم و مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است خدمات انجام‌شده در شرایط سخت کشور برای جامعه به درستی بازگو شود.

وی با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته علیه جامعه روحانیت عنوان کرد: این هجمه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روحانیت همواره از اقشار پیشتاز و پیشران انقلاب بوده و شهدای بسیاری را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پس از روحانیت، دولت نیز از جمله بخش‌هایی است که شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کرده و در این میان، شهادت رئیس‌جمهور و دولتمردان شهید نمونه‌ای روشن از حضور مسئولان در میدان خدمت و فداکاری است.

تبیین عملکرد دولت برای خنثی‌سازی هجمه دشمن

کاظمی با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای دولت تصریح کرد: رئیس‌جمهور با روحیه‌ای جسورانه، شجاعانه و خالصانه و در اوج ساده‌زیستی در میدان حضور دارد و به مردم خدمت می‌کند.

وی افزود: تبیین این عملکرد و معرفی خدمات دولت می‌تواند در خنثی کردن هجمه‌های دشمن مؤثر باشد و بر همین اساس، یکی از اهداف اصلی ما معرفی و تبیین مکتب مدیریتی شهدا است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره شهدای دولت گفت: نباید از یاد شهدای عزیزمان از جمله رجایی و باهنر غفلت کنیم؛ شهیدانی که دلسپرده و سرسپرده انقلاب بودند و عشق به عدالت و ارزش‌های انقلاب در رفتار و عملکرد آنان به‌وضوح دیده می‌شد.

ضرورت الگوگیری از مکتب مدیریتی شهدا

کاظمی بر ضرورت پیروی از مکتب مدیریتی شهدا تأکید کرد و گفت: پرداختن به منظومه فکری رهبر شهید امت کار هر کسی نیست، اما باید به اندازه توان خود سیره علمی و عملی ایشان را بشناسیم و سرلوحه فعالیت و مدیریت قرار دهیم.

وی ایمان، اخلاص، اقتدار، مقاومت و استکبارستیزی، عدالت‌خواهی، امیدآفرینی در اوج بحران، اتکا به مردم و پرچمداری وحدت را از جمله ویژگی‌های بارز رهبر شهید برشمرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور گسترده مردم رشت در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: رشت شاهد یکی از بی‌نظیرترین اجتماعات مردمی در طول شب‌های میدان‌داری بود و این حضور نشان داد که مستکبران عالم در برابر اراده و انسجام ملت ایران با قدرتی بزرگ مواجه هستند.

وحدت و انسجام رمز عبور از شرایط سخت

کاظمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در سطوح مختلف کشور گفت: پیروزی در عرصه نظامی، ایستادگی و تاب‌آوری ملت ایران، خدمات دولت در عرصه‌های مختلف و قدرت دیپلماسی کشور، همگی از آثار وحدت و انسجام ملی است.

وی تصریح کرد: در این برهه حساس باید به گونه‌ای عمل کنیم که در پیشگاه شهدا شرمنده نباشیم و با ادامه مسیر آنان، برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی کشور تلاش کنیم.