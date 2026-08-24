به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز از هفته دولت ۳۹۰ پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارزش ۶.۴ همت به صورت ویدئو کنفرانس در شهرها و روستاهای استان اصفهان به بهره برداری رسید.
این پروژهها شامل ۶۴ طرح تأمین ارتباط و اینترنت برای ۷۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان اصفهان اجرا و راهاندازی ۶۲ ایستگاه تلفن همراه روستایی و ارتقای فناوری دو ایستگاه دیگر با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال است.
همچنین توسعه فیبر نوری روستایی در منطقه گردشگری روستای مصر (شهرستان خور و بیابانک) به طول نزدیک به ۴۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۵۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
با اجرای این پروژهها، شاخص دسترسی پرسرعت روستاییان استان هشت درصد افزایش یافته و به ۸۵ درصد میرسد.
از امروز حدود ۲ هزار نفر از اهالی روستاهای استان اصفهان نیز به خدمات پرسرعت شبکه ملی اطلاعات دسترسی پیدا کردند.
در بخش پروژههای اپراتور تلفن همراه ۱۳۹ پروژه شامل ۱۱۹ دکل مخابراتی شهری با حفاری ۳۹۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال در استان اصفهان اجرا شده است. همچنین یک سایت ۵G نیز به بهرهبرداری رسید.
در بخش نمادین مراسم، سایتهای نسل چهارم دو اپراتور تلفن همراه نیز در روستاهای چشمهسر و آبملخ شهرستان سمیرم و پروژه فیبر نوری روستای گردشگری مصر بهصورت برخط بهرهبرداری شد.
همچنین در این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس از ۴۵ پروژه شرکت مخابرات استان اصفهان، ۱۴۰ پروژه یکی از اپراتورهای تلفن همراه شامل ۱۳۹ دکل شهری و یک ایستگاه نسل پنج و سه پروژه دیگر اپراتور تلفن همراه ایرانی شامل احداث و راه اندازی سه ایستگاه تلفن همراه نسل سه و چهار و یک پروژه توسعه فیبر نوری در شاهینشهر بهره برداری شد.
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