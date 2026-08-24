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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

افتتاح مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران

افتتاح مرکز کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران

آیین افتتاح مرکز «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» همزمان با هفته دولت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح مرکز «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» به همت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خانه کتاب و ادبیات ایران، همزمان با هفته دولت برگزار می‌شود.

این مراسم روز سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و اصحاب قلم، نشر و رسانه برگزار خواهد شد.

مرکز «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» با هدف ایجاد مسیری تازه برای توسعه صنعت نشر و صنایع فرهنگی راه‌اندازی شده است.

این آیین روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، تالار همایش برگزار می‌شود.

کد مطلب 6925816
زهرا سیفی

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