به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح مرکز «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» به همت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خانه کتاب و ادبیات ایران، همزمان با هفته دولت برگزار می‌شود.

این مراسم روز سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و اصحاب قلم، نشر و رسانه برگزار خواهد شد.

مرکز «کارآفرینی و نوآوری چاپ و نشر خانه کتاب و ادبیات ایران» با هدف ایجاد مسیری تازه برای توسعه صنعت نشر و صنایع فرهنگی راه‌اندازی شده است.

این آیین روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، تالار همایش برگزار می‌شود.