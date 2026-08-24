به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هشتم شهریور، هفته دولت و هفته وحدت ورامین اظهار کرد: امسال بر اساس برنامهریزی انجامشده، همزمان با هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، یاد و خاطره دولتمردان شهید گرامی داشته خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: در این برنامه یاد و خاطره ۱۹ دولتمرد شهید از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گرامی داشته میشود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی ادامه داد: باید از ظرفیت میادین برای بزرگداشت هشتم شهریور، هفته دولت و هفته وحدت استفاده کرد و محتواهای مناسب این ایام در میادین ارائه شود.
محمودی همچنین از حضور مردم شهرستان ورامین در تجمعات میدانی قدردانی کرد و گفت: این حضور باشکوه مردم در خیابانها میتواند توطئههای دشمن را خنثی کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش خدمترسانی به مردم خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا طعم خدمترسانی به مردم گسترش پیدا کند و باید از این ایام برای خدمترسانی ویژه به آحاد مردم استفاده شود.
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