به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی در پیامی با تبریک فرارسیدن هفته دولت، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای هیئت دولت برای حفظ آرامش عمومی و کاهش فشار بر مردم در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، بر تداوم مدیریت جهادی، همدلی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای مدیریت پیامدهای این شرایط تأکید کرد و آمادگی این نهاد را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت و حل مسائل اساسی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی، آموزشی و اجرایی خود اعلام کرد.

در پیام تبریک جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، فرصت گران‌بهایی برای پاسداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، به‌ویژه رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی است. این ایام، یادآور مسئولیت‌های سنگین، تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های صادقانه‌ای است که خدمتگزاران مخلص در مسیر اعتلای ایران اسلامی بر دوش کشیده‌اند و الگویی الهام‌بخش برای تمامی مدیران و مسئولان کشور به شمار می‌آیند.

جهاددانشگاهی، نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، مفتخر است که از نخستین روزهای تشکیل تاکنون، مسیر خود را در تبعیت از خط امام راحل عظیم الشان و امام شهید و حمایت از دولت‌های منتخب ترسیم کرده است. همان‌گونه که در زمان حیات رهبر شهید انقلاب اسلامی، شعار این نهاد «تبعیت از رهبری و حمایت از دولت‌های مستقر» بود، امروز نیز تبعیت از رهبر معظم انقلاب و حمایت از دولت، در سرلوحه اقدامات این نهاد قرار دارد.

جهادگران با قدردانی از اقدامات دولت در روزهای سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی اخیر و تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیران و استانداران خدوم و زحمتکش برای حفظ آرامش عمومی و کاهش فشار بر مردم، از تداوم این تلاش‌ها برای مدیریت پیامدها و آثار بر جای مانده از جنگ حمایت می‌کنند و بر این باورند که عبور کامل از این شرایط، نیازمند تداوم مدیریت جهادی، همدلی و همراهی همه ظرفیت‌های کشور است.

این نهاد با اعتقاد به اینکه حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور صرفاً با تکیه بر سازوکارهای دولتی امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها تأکید کرده و آمادگی دارد ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی، آموزشی و اجرایی خود را در مسیر رفع نیازهای کشور، حل مسائل اساسی و پشتیبانی از برنامه‌های دولت به کار گیرد.

ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت به تمامی مدیران و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، توفیق روزافزون خدمتگزاران ملت و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را مسئلت دارد.