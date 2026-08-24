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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

آمادگی جهاد دانشگاهی برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت

آمادگی جهاد دانشگاهی برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت

جهاددانشگاهی در پیامی با تبریک فرارسیدن هفته دولت از آمادگی این نهاد برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت و حل مسائل اساسی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی در پیامی با تبریک فرارسیدن هفته دولت، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای هیئت دولت برای حفظ آرامش عمومی و کاهش فشار بر مردم در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، بر تداوم مدیریت جهادی، همدلی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای مدیریت پیامدهای این شرایط تأکید کرد و آمادگی این نهاد را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت و حل مسائل اساسی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی، آموزشی و اجرایی خود اعلام کرد.

در پیام تبریک جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، فرصت گران‌بهایی برای پاسداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، به‌ویژه رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی است. این ایام، یادآور مسئولیت‌های سنگین، تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های صادقانه‌ای است که خدمتگزاران مخلص در مسیر اعتلای ایران اسلامی بر دوش کشیده‌اند و الگویی الهام‌بخش برای تمامی مدیران و مسئولان کشور به شمار می‌آیند.

جهاددانشگاهی، نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، مفتخر است که از نخستین روزهای تشکیل تاکنون، مسیر خود را در تبعیت از خط امام راحل عظیم الشان و امام شهید و حمایت از دولت‌های منتخب ترسیم کرده است. همان‌گونه که در زمان حیات رهبر شهید انقلاب اسلامی، شعار این نهاد «تبعیت از رهبری و حمایت از دولت‌های مستقر» بود، امروز نیز تبعیت از رهبر معظم انقلاب و حمایت از دولت، در سرلوحه اقدامات این نهاد قرار دارد.

جهادگران با قدردانی از اقدامات دولت در روزهای سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی اخیر و تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیران و استانداران خدوم و زحمتکش برای حفظ آرامش عمومی و کاهش فشار بر مردم، از تداوم این تلاش‌ها برای مدیریت پیامدها و آثار بر جای مانده از جنگ حمایت می‌کنند و بر این باورند که عبور کامل از این شرایط، نیازمند تداوم مدیریت جهادی، همدلی و همراهی همه ظرفیت‌های کشور است.

این نهاد با اعتقاد به اینکه حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور صرفاً با تکیه بر سازوکارهای دولتی امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها تأکید کرده و آمادگی دارد ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی، آموزشی و اجرایی خود را در مسیر رفع نیازهای کشور، حل مسائل اساسی و پشتیبانی از برنامه‌های دولت به کار گیرد.

ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت به تمامی مدیران و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، توفیق روزافزون خدمتگزاران ملت و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را مسئلت دارد.

کد مطلب 6925798
زهرا سیفی

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام ترا به خدا برای آزمون سرایداری تکمیل ظرفیت بزارید بابا ما هم دل داریم

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