الهام مرتضوی، تهیهکننده و کارگردان انیمیشن "ماجراهای میرزا بلد" در این باره به خبرنگار مهر گفت: یکی از بارزترین خصوصیات شخصیتی اصفهانیها، شوخ طبعی و بذله گویی آنهاست. ماجرای این مجموعه نیز الهام گرفته از یکی از شخصیتهای اصفهانی است.
وی افزود: این شخص علاوه بر دارا بودن خصیصه شوخ طبعی، دارای آگاهی و دانایی است که از آن در رفع مشکلات مردم استفاده میکند.
این تهیهکننده و کارگردان ابراز داشت: در این مجموعه انیمیشن هر قسمت به ماجراهای متفاوت میپردازد که محور اصلی هر داستان همین شخصیت (میرزابلد) است.
مرتضوی با اشاره به اینکه انیمیشن "ماجراهای میرزابلد" با تکنیک کات اوت کامپیوتری در دست تهیه است، اظهار داشت: مرحله پیش تولید این کار حدود 10 ماه به طول انجامیده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تمامی قسمتها آماده پخش شود.
وی با بیان اینکه این مجموعه برای مخاطبان کودک، نوجوان و عام مناسب است، تصریح کرد: سعی شده است در هر قسمت علاوه بر جذابیتهای محتوایی از تکنیکهای خوب بصری استفاده شود تا مخاطب ارتباط بهتری را با این مجموعه برقرار کند.
این مجموعه را فرهاد بردبار به رشته تحریر درآورده و طراح کاراکتر را محمد یوسفی بر عهده داشته است.
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