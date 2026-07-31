عضو جهاد اسلامی: بند مربوط به سلاح در توافق شرم الشیخ شفاف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی ابوشاهین عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: ما بر اجرای توافق در راستای تحقق منافع فلسطینی‌ها و محافظت از دستاوردهای مقاومت تاکید داریم.

وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی به مفاد مرحله نخست توافق با فلسطینی‌ها پایبند نبوده است و خواهان انتقال به مرحله دوم است.

ابو شاهین بیان کرد: جنبش جهاد اسلامی تاکید دارد که هر گام از سوی مقاومت فلسطین باید با یک گام از سوی اشغالگران در غزه پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: آنچه که در مورد این توافق تاکنون منتشر شده به هیچ بندی مبنی بر متعهد کردن اشغالگران برای اجرای تمام مفاد آن اشاره ندارد. در خصوص بند مربوط به سلاح مقاومت نیز شفافیت وجود ندارد.

شبکه خبری المیادین ساعاتی قبل بندهایی از توافق شرم الشیخ درباره سلاح مقاومت را منتشر کرد.برخی رسانه‌های خبری اعلام کردند که به نسخه‌ای از توافق شرم‌الشیخ در مصر دست یافته‌ اند که از توافق گروه‌های فلسطینی بر سر موضوع سلاح مقاومت حکایت دارد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز در اظهاراتی مدعی شد که توافق برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه حاصل شده است.ترامپ افزود که این توافق «دستاوردی بزرگ» در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار خواهد بود.