اربعین زیر پوشش ارتباطی/ از رومینگ تا اینترنت رایگان در مسیر زائران 

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی بستهای از اقدامات زیرساختی و هماهنگیهای فرامرزی برای ارتقای کیفیت ارتباطات زائران تدوین شده است، بستهای که از تکمیل پروژههای فیبر نوری در محورهای منتهی به پایانههای مرزی تا افزایش ظرفیت ارتباطی ایران و عراق، توسعه رومینگ، ایجاد نقاط اینترنت رایگان و ارتقای تابآوری شبکه در برابر قطعی برق را دربر میگیرد.
اربعین در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین صحنههای مدیریت جمعیت در منطقه تبدیل شده است؛ رویدادی که در بازه زمانی کوتاه، میلیونها زائر را از مسیرهای مختلف به سمت پایانههای مرزی و سپس به مسیرهای اصلی عراق هدایت میکند. در این مقیاس، ارتباطات صرفاً به معنای تماس و پیامرسانی نیست؛ بلکه بستر دسترسی به راهنمای سفر، دریافت اطلاعیههای رسمی، هماهنگیهای امدادی، مسیریابی، خدمات ارزی و بانکی و حتی مدیریت گلوگاههای ترافیکی است.
نقشه راه دوگانه برای تسهیل ارتباطات زائران اربعین
مأموریتهای پیشبینیشده برای خدماترسانی در این ایام به دو لایه عملیاتی تفکیک شده است. در لایه نخست، اقدامات متعددی برای تقویت زیرساختها در استانهای مرزی و محورهای مواصلاتی کشور انجام شده و در لایه دوم، هماهنگیهای فنی و دیپلماتیک با طرف عراقی برای ارتقای خدمات ارتباطی در خارج از مرزها دنبال شده است.
مأموریتهای این حوزه در دو بخش پیگیری شده است که بخش اول به موضوعات داخل کشور و مسیرهای مواصلاتی مرزی اختصاص دارد و بخش دوم شامل سفر به کشور عراق و انجام تعاملات بینالمللی با طرف عراقی است که به تفاهمهای بسیار مناسبی در جهت بهبود خدماتدهی منجر شد.تلاشهای صورتگرفته بر این پایه استوار است که پایداری شبکه ارتباطی به عنوان یکی از نیازهای حیاتی زندگی روزمره و سفرهای زیارتی زائران تحت هر شرایطی حفظ شود و ارتباطات باکیفیت در تمام مسیرها در دسترس همگان قرار گیرد.
افزایش ظرفیت پهنای باند و تعاملات فرامرزی با عراق
در راستای بهبود کیفیت تبادل دادهها میان ایران و عراق، ظرفیت لینکهای ارتباطی در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. این اقدام فنی با هدف تأمین پایدار پهنای باند مورد نیاز زائران انجام شده و بستر ارتباطی جدید بلافاصله پس از مذاکرات فرامرزی به مرحله بهرهبرداری عملیاتی رسیده است. در حوزه زیرساختهای بینالمللی، بستر لینک ارتباطی میان دو کشور که در سالهای گذشته برقرار بود، ارتقا پیدا کرده و در حال حاضر ظرفیت این بستر افزایش یافته است که این موضوع به بهبود چشمگیر کیفیت ارتباطات زائران در طول مناسک کمک خواهد کرد.
علاوه بر ارتقای پهنای باند، برقراری لینک ارتباطی مستقیم میان اپراتورهای دو کشور به همراه ایجاد یک مسیر پشتیبان به توافق رسیده است. این ساختار فنی به افزایش تابآوری شبکه و جلوگیری از قطع ارتباط در زمانهای اوج مصرف کمک شایانی میکند. همچنین هماهنگیهای لازم برای اختصاص فرکانسهای ویژه جهت پخش برنامههای رادیویی اختصاصی زائران در خاک عراق انجام شده است.
توسعه خدمات رومینگ و ایستگاههای اینترنت رایگان در اربعین
یکی از دغدغههای همیشگی زائران در این سفر، مدیریت هزینههای ارتباطی و خرید سیمکارتهای خارجی بوده است. برای حل این مشکل، ظرفیت رومینگ اپراتورهای عراقی برای پذیرش سیمکارتهای ایرانی توسعه یافته و توافقات مناسبی در خصوص تعرفه و کیفیت این خدمات حاصل شده است.
پیشنهاد اول و توصیه اصلی به زائران این است که رومینگ سیمکارتهای داخلی خود را فعال کنند و از این ظرفیت بهره ببرند و نیازی به خرید سیمکارتهای کشور میزبان نداشته باشند؛ چرا که تمهیدات لازم برای پایداری و بهینهسازی تعرفههای رومینگ پیشبینی شده است.
همچنین بستههای ارتباطی ویژهای متناسب با نیاز زائران طراحی شده و علاوه بر آن، با همکاری اپراتورهای ایرانی و عراقی و شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۰۰ نقطه در طول مسیر پیادهروی برای ارائه خدمات اینترنت بیسیم رایگان جانمایی شده است. این ایستگاهها به گونهای طراحی شدهاند که اگر بستههای اینترنتی زائران در طول مسیر به پایان برسد، بدون دغدغه و هزینه در شعاع پوشش این نقاط به شبکه متصل شوند.
فعالسازی خدمات دیجیتال و پیامرسانهای بومی
تسهیل دسترسی به اطلاعات و راهنمایی زائران از دیگر محورهای برنامه ارتباطی است. به این منظور، کدهای دستوری ویژهای با توافق اپراتورهای دو کشور طراحی شده است تا زائران بتوانند راهنماییهای لازم را به زبانهای فارسی و عربی دریافت کنند. همچنین سکوها و پیامرسانهای داخلی در این ایام با تمام ظرفیت به ارائه خدمات اطلاعرسانی و ارتباطی خواهند پرداخت.
سکوهای داخلی در ایام پیادهروی فعال خواهند بود و تلاش شده است کیفیت ارائه خدمات این سکوها به زائران ارتقا یابد تا در زمینه هماهنگی و ارتباط بدون مشکل عمل کنند.
در لایه خدمات عمومی، سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدایت وزارت ارتباطات، سامانه ملی اربعین به نشانی arbaeen.gov.ir را فعال کرده است. این سامانه به عنوان مرجع رسمی اطلاعرسانی و ارائه خدمات الکترونیک به زائران معرفی شده و تلاش دارد زائران را از مرحله آمادگی پیش از سفر تا حضور در خاک عراق همراهی کند.
همچنین وزارت ارتباطات به پستبانک مأموریت ویژه داده است تا توزیع ارز اربعین در شعب مرزی با افزایش ساعات کاری و تخصیصهای لازم انجام شود؛ اقدامی که با هدف کاهش ازدحام، تسریع خدمترسانی و مدیریت بهتر توقفهای مرزی دنبال میشود.
همچنین موکب مجازی طراحیشده، امکان زیارت از راه دور و راهنماییهای فنی در حوزه خرید سیمکارت و تنظیمات ارتباطی را برای کاربران فراهم میسازد.
توسعه فیبر نوری و تقویت سایتهای مخابراتی مرزی
بخش مهمی از اقدامات زیرساختی در پنج استان مرزی متمرکز شده است تا تردد زائران در پایانهها با سرعت بیشتری انجام شود. از جمله پروژههای کلیدی، اجرای خطوط فیبر نوری به طول ۱۲۴ کیلومتر در مسیرهای سوسنگرد به بستان و چذابه و همچنین خرمشهر به شلمچه است که به مرحله آزمایش نهایی رسیده است. این اقدام نقش مهمی در پایداری بلندمدت ارتباطات مرزی ایفا میکند.
اقدامات اساسی در مرزهایی که سالهای گذشته بیشترین تردد را داشتند، به حالت پایدار و دائمی درآمده است و امسال تمرکز ویژهای روی مرزهای جدید و تکمیل پوشش مسیرهای منتهی به پایانهها وجود دارد. بر این اساس، ارتقای فناوری سایتهای ارتباطی جادهای به نسل چهارم در مسیرهای اصلی، نصب تجهیزات ارتباط بیسیم رایگان در پایانهها و موکبها و همچنین استقرار سایتهای سیار برای تقویت سیگنال در نقاط پرتردد نظیر محور ایلام به سرابله و مرز چیلات دهلران به مرحله اجرا رسیده است.
پایداری شبکه در شرایط بحرانی و بازسازی سایتهای آسیبدیده
حفظ ارتباطات جادهای در شرایط خاص و غیرمنتظره از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطقی که تأسیسات مخابراتی به دلیل آسیبهای محیطی یا حملات تخریب شدهاند، راهاندازی سریع سایتهای جایگزین انجام شده است. به عنوان نمونه، به دنبال تخریب کامل یکی از سایتهای ارتباطی دائمی در منطقه گچان که موجب قطع پوشش جادهای در بخشی از محور چرداول به ایلام شده بود، یک سایت موقت در کوتاهترین زمان مستقر شد.
با راهاندازی سایت موقت در این محدوده، ارتباطات جادهای زائران در ایام پیادهروی برقرار خواهد بود و روند بازسازی سایت دائمی نیز با سرعت دنبال میشود تا پوشش شبکه در این مسیر پرتردد به پایداری کامل برسد. تلاشهای شبانهروزی برای بازگرداندن ارتباطات در صورت بروز هرگونه اختلال یا آسیب به تأسیسات مخابراتی در مناطق مرزی با جدیت دنبال میشود تا زائران در طول سفر هیچگونه قطعی ارتباط را احساس نکنند.
تأمین برق اضطراری و تجهیزات پشتیبان برای پایداری شبکه در اربعین
نوسانات و قطعی جریان برق شهری در استانهای مرزی یکی از دلایل اصلی بروز اختلال در شبکههای تلفن همراه به شمار میرود. برای حل این مشکل، تأمین ژنراتورهای اضطراری و دیزلژنراتورهای سیار با همکاری دستگاههای استانی برنامهریزی شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با مسئولان حوزه نفت برای تأمین مستمر سوخت این تجهیزات انجام گرفته است.
موضوع تأمین برق اضطراری سایتها یک کار مشترک بیندستگاهی است و هماهنگیهای لازم انجام شده تا در صورت بروز هرگونه قطعی برق، ژنراتورها بلافاصله وارد مدار شوند و مانع از قطع ارتباطات گردند.علاوه بر این، باتریهای پشتیبان جدیدی برای سایتهای اپراتورهای تلفن همراه در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی تأمین شده است. این تجهیزات شامل باتریهای ذخیره برای سایتهای اپراتور اول و دوم ارتباطی است که پایداری شبکه را در زمانهای قطع طولانیمدت برق تضمین میکند.
تسهیل خدمات مالی و افزایش ساعات کاری شعب مرزی
در بخش خدمات مالی، اقدامات گستردهای برای توزیع مناسب ارز اربعین و کاهش ازدحام زائران در پایانهها صورت گرفته است. مأموریت ویژهای به شبکه شعب پستبانک داده شده است تا خدمات ارزی را در کوتاهترین زمان و با سهولت بیشتر به متقاضیان ارائه دهند. به همین منظور، میزان تخصیص ارز در استانهای مرزی نظیر ایلام و کرمانشاه افزایش یافته است.
شعب منتخب بانکی در استانهای مرزی و شعبه مستقر در پایانه مرزی مهران، ساعت کاری خود را افزایش دادهاند و همه روزه در شیفتهای طولانیمدت خدماترسانی میکنند تا فرآیند دریافت ارز توسط زائران بدون ایستایی و با روانترین شکل ممکن انجام شود.علاوه بر این، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف اجرایی صورت گرفته است تا در کنار خدمات ارتباطی و بانکی، سایر نیازهای رفاهی زائران از جمله تأمین اقلام ضروری در پایانههای مرزی به بهترین شکل ممکن پوشش داده شود.
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