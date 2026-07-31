امام جمعه دیّر: حضور مردم در صحنه مصداق عمل صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی پنجشنبه شب در اجتماع خونخواهی امام شهید در بندر دیّر با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران حقیقتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: عده‌ای خودباخته هر جنایت و فشار آمریکا علیه ایران را به جای آنکه از خباثت دشمن بدانند، به گردن خودمان می‌اندازند و تلاش می‌کنند چهره آمریکا را تطهیر کنند.

امام جمعه دیّر با اشاره به ماجرای تنگه هرمز افزود: در بند پنجم تفاهم‌نامه، مدیریت تنگه هرمز به ایران واگذار شده بود، اما آمریکا نه‌تنها در همان زمان مذاکره برای آزادسازی این منطقه دست به حمله زد و ناکام ماند، بلکه پس از آن با فشار بر دولت عمان، آبراه دیگری را باز کرد؛ اقدامی که بی‌اعتنایی آشکار به تفاهم‌نامه و زیرپا گذاشتن تعهدات بود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر این زیاده‌خواهی ایستادند و اعلام کردند کشتی‌هایی که بخواهند از آن آبراه تحمیلی و آمریکایی عبور کنند، با برخورد مواجه خواهند شد؛ برخوردی که در راستای دفاع از حقوق ملت ایران و صیانت از حاکمیت ملی صورت گرفت.

حسینی با انتقاد از کسانی که واکنش قاطع ایران را عامل تنش معرفی می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی فقط پاسخ جمهوری اسلامی را می‌بینند، اما اصل تجاوز، بدعهدی و توطئه‌گری آمریکا را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که اگر حقیقت گفته شود، مقصر اصلی همان جبهه استکبار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اغتشاشات سال گذشته گفت: در آن حوادث، عده‌ای جنایتکار با قساوت تمام نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجی ما را زنده‌زنده به آتش کشیدند، سر بریدند و بر پیکرهای پاک آنان هلهله کردند؛ اما وقتی چند نفر از همان جنایتکاران در اصفهان به سزای اعمال خود رسیده‌اند، رسانه‌های معاند مانند اینترنشنال شروع به جوسازی کرده‌اند.

امام جمعه دیر ادامه داد: با کمال تأسف، بعضی افراد تحت تأثیر همین فضاسازی‌ها قرار می‌گیرند و با جنایتکاران ابراز همدردی می‌کنند، در حالی که چشم خود را بر اصل جنایت بسته‌اند. چرا آن روزی که نیروهای مظلوم انتظامی و بسیجی را به شهادت رساندند، صدایی از این مدعیان بلند نشد؟

وی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین بیان کرد: صداوسیمای جمهوری اسلامی باید پیش از اجرای احکام این عناصر جنایتکار، با پخش مستندات و تصاویر جنایت‌های آنان، روشنگری کند. امام شهید به ما آموختند که هر کس روایت اول را به دست بگیرد، برنده میدان است؛ نباید اجازه داد دشمن، روایت‌گر نخست باشد و افکار عمومی را منحرف کند.

حسینی حضور مردم در صحنه را مایه خشم دشمن و مصداق عمل صالح دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حضور مردم باید استمرار داشته باشد، زیرا دشمن همچنان برنامه دارد. هر گامی که مؤمنان در راه دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت برمی‌دارند و موجب عصبانیت دشمن می‌شود، در نامه اعمال آنان ثبت خواهد شد.

وی همچنین با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را سنگر عبادی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی توصیف کرد و افزود: اگر مردم در طول سال حضور باشکوه و مستمر در نماز جمعه و جماعت داشته باشند، بسیاری از مشکلات و توطئه‌های دشمن خنثی خواهد شد. نمازجمعه اعلام هفتگی وفاداری به امام، رهبری و نظام اسلامی است.

مسجد باید محور انسجام اجتماعی و حل مسائل مردم باشد



امام جمعه دیر با اشاره به کارکردهای اجتماعی مسجد و نماز جماعت اظهار داشت: مسجد فقط محل اقامه نماز نیست؛ بلکه مرکز آگاهی، همدلی، رسیدگی به مشکلات مردم و اطلاع از احوال یکدیگر است. در جامعه اسلامی، مسجد باید محور انسجام اجتماعی و حل مسائل مردم باشد، نه آنکه از روح هدایت و حضور تهی شود.

وی درباره جایگاه امام جمعه نیز گفت: امام جمعه فقط خطیب روز جمعه نیست، بلکه باید از شنبه تا پنجشنبه پیگیر مسائل مردم، پاسخگوی مطالبات آنان و منتقل‌کننده مشکلات به مسئولان باشد. اگرچه ائمه جمعه امکانات و بودجه برای حل همه مشکلات ندارند، اما وظیفه دارند با پیگیری، همدلی و مطالبه‌گری، گره از کار مردم باز کنند.

حسینی در پایان با اشاره به هشدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به کشورهایی که بخواهند در زمین آمریکا بازی کنند، تأکید کرد: هر کشوری که بخواهد علیه منافع ملت ایران وارد میدان شود، باید بداند هزینه این همراهی را خواهد پرداخت و جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق خود، به‌ویژه در تنگه هرمز، با قدرت و قاطعیت خواهد ایستاد.